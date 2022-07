Amandine Henry et Eugénie Le Sommer avec l’équipe de France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Déçue de ne pas avoir été sélectionnée pour l’Euro 2022, Amandine Henry estime avoir tout fait pour mériter les Bleues. Bien que les vents soient contraires, la milieu de l’OL ne compte pas rendre les armes.

Elles avaient fait de cette finale à Wembley leur objectif. En attaquant l’Euro 2022, les joueuses de l’équipe de France avaient clairement coché la date du 31 juillet sur leur calendrier. Après des années d’échec, ce tournoi continental devait être le bon pour ravir ce première titre international. Les Bleues n’en sont pas passées loin mais ont dû dit adieux à leurs rêves face à l’Allemagne en demi-finale (2-1). Ce match pour accéder à la finale, Amandine Henry l’a regardé chez elle, à Lyon.

Malgré une saison pleine avec l’OL, la milieu n’a pas été retenue, payant encore ses relations fraîches avec Corinne Diacre depuis la Coupe du monde 2019."C’est sûr que ça ne fait pas plaisir de le regarder derrière une télé, mais bon, voilà, ce sont ses choix et je ne peux rien y faire, a concédé la Lyonnaise au site A block. Moi, je peux me regarder dans un miroir en sachant que j’aurais tout fait pour cette équipe, maintenant, elle n’a pas voulu de moi, je n'ai plus qu’à travailler encore et encore pour montrer que j’avais les capacités pour être là-bas et pour aider l’équipe."

Henry continuera de se battre

Pour de nombreux supporters de l’OL, les absences de la milieu ainsi que d’Eugénie Le Sommer ont porté préjudice à un groupe qui manquait d’expérience. L’histoire ne pourra pas être refaite et Henry aurait "adoré que ses coéquipières récupèrent le trophée !" La France doit maintenant se projeter sur la Coupe du monde 2023 qui se déroulera en Australie et Nouvelle-Zélande. Amandine Henry en sera-t-elle ? Avec une sélectionneuse qui risque d’être confirmée dans ses fonctions, difficile de lui imaginer un avenir. Néanmoins, elle reste la supportrice numéro 1 des Bleues "parce que c’est l’équipe de France, ça passe au-dessus de tout. Au-dessus de n’importe quelle rancœur, de n’importe quelle joueuse ou de n’importe quelle coach."