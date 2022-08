OL : le groupe des Fenottes retenu contre le Servette FC

Ce mercredi, l’OL dispute son premier match amical contre le Servette FC. Pour affronter le club suisse, Sonia Bompastor doit faire avec un effectif réduit et très jeune.

Sur la ligne de départ, elles ne seront que sept championnes d’Europe. Depuis la reprise, l’OL doit composer avec un groupe très réduit et fortement impacté par les différentes compétitions internationales. Entre l’Euro, la Copa America et la Coupe Concacaf, les absentes sont légion chez les Fenottes (Hegerberg, Horan, Cayman, Van de Donk, Damaris, Endler, Renard, MBock, Bacha, Cascarino, Malard et Däbritz). Ce mercredi, le groupe de Sonia Bompastor franchit un nouveau cap dans sa préparation. Après deux semaines et demi de travail, les Lyonnaises vont de nouveau pouvoir croiser le fer avec un adversaire, en l’occurence le Servette FC.

Avec Henry et Bruun

Les Fenottes vont prendre la direction de la Suisse pour disputer ce premier match amical (20h30) qui en appellera un deuxième dans une semaine contre l’AS Saint-Etienne. Pour cette rencontre amicale en terres helvétiques, Bompastor a retenu un groupe de 20 joueuses avec une très grosse majorité d’éléments venus des U19 comme Nesrine Bahlouli. Ayant repris seulement lundi, Signe Bruun est déjà retenue pour ce match tout comme la nouvelle recrue Inès Jaurena.

Le groupe de l'OL : Bouhaddi Holmgren, Paljevic - Belhout-Achi, Jaurena, Marques, Morroni, Sangare, Sierra, Zemma - Bahlouli, Bensalem, Benyahia, Bethi, Coutel, Henry, Mendy, Priol -Le Sommer, Bruun.