Nouvelle recrue de l’OL, Inès Jaurena n’est pas attendu dans un premier temps au milieu. Sonia Bompastor veut profiter la polyvalence de la Française pour l’utiliser sur le côté droit de la défense.

Vendredi, lors de l’entraînement ouvert au public, elle était presque la star de la séance. Arrivée en début de saison à Lyon, Inès Jaurena a connu son premier bain de foule comme Fenotte. Après quatre saisons à Bordeaux, l’internationale française (31 ans) s’offre un nouveau challenge chez les championnes de France. Déjà présente pour la reprise, Jaurena doit encore patienter pour découvrir toutes ses coéquipières. Avec les différentes rencontres internationales, l’effectif de Sonia Bompastor est encore restreint avec de nombreuses jeunes joueuses venues des U19.

"Inès est une joueuse d’expérience, qui a un état d’esprit remarquable. Elle connaissait peu de joueuses de l’effectif comme il est jeune, a confié Sonia Bompastor. On a pris le temps de bien la présenter, de bien échanger avec elle et le staff pour qu’elle sache quelles sont nos attentes."

Bompastor apprécie la polyvalence de Jaurena

Quelles sont-elles d’ailleurs ? En signant avec l’OL, Inès Jaurena vient renforcer un effectif qui a peu bougé durant l’intersaison. Vient-elle remplacer numériquement Sara Bjork Gunnarsdottir, partie vers la Juventus Turin ? L’entraînement public avait donné un indice et Sonia Bompastor nous l’a confirmé après la séance, la nouvelle Fenotte n’est pas là pour jouer dans l’entrejeu, au moins durant les premiers mois. Polyvalente, Inès Jaurena est vouée à commencer sur le côté droit de la défense en début de saison.

"A Bordeaux, elle a évolué au milieu maintenant je l’ai connu au Paris FC et aux Etats-Unis comme latérale et c’est plutôt dans ce secteur qu’on l’attend, a concédé la coach lyonnaise. Il faut palier l’absence d’Ellie Carpenter, on n’a pas tout refermé sur le recrutement à ce poste mais Inès peut être une piste. On l’a évoqué avec elle et l’avantage est qu’elle est polyvalente."

Ellie Carpenter sur le flanc jusqu’à la fin de l’année, Inès Jaurena pourrait donc profiter de cette polyvalence pour engranger les minutes.