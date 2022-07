Feyenoord - OL : Tetê de retour dans le onze, Lopes capitaine

Anthony Lopes et Castello Lukeba (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Au lendemain de la claque contre Willem II, l’OL affronte un deuxième club néerlandais, ce dimanche. Face au Feyenoord, Peter Bosz aligne une équipe qui devrait ressembler à celle qui débutera lors de la reprise du championnat.

Avec notre envoyé spécial à Rotterdam (Pays-Bas)

Après la déception de Tilbourg, place au redressement ce dimanche à Rotterdam. L’OL dispute son 7e match de préparation cet été et bien évidemment la recherche de résultat n’est pas l’objectif prioritaire. Seulement après la défaite contre Anderlecht, la claque contre Willem II mais surtout l’état d’esprit affiché samedi, les joueurs lyonnais et Peter Bosz seraient bien avisés de mettre la forme et la manière contre Feyenoord. L’entraîneur néerlandais a promis que le visage de l’OL ce dimanche serait bien différent que celui affiché contre Willem II notamment avec une équipe qui se rapproche d’être le onze-type en ce début de saison.

Toujours pas de Tolisso

Avec Maxence Caqueret et Nicolas Tagliafico en dehors du groupe, Peter Bosz a aligné à un élément près la même équipe que lors du deuxième match contre Anderlecht. Ayant eu 90 minutes samedi à Tilbourg, Romain Faivre est remplacé par Tetê par rapport à l’équipe qui avait débuté en Belgique. Le Brésilien était alors blessé et n’avait pas fait le déplacement. C’est le seul changement au coup d’envoi. Corentin Tolisso qui a réintègré le groupe d'entraînement en milieu de semaine n'est pas sur la feuille de match. Supporters comme staff espèrent maintenant voir une amélioration à Rotterdam. Rendez-vous sous les coups de 18h30 pour avoir un début de réponse.

La composition de l’OL : Lopes (c) - Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Henrique - Paquetà, Lepenant, Reine-Adelaïde - Tetê, Lacazette, Toko-Ekambi

Les remplaçants : Riou (g), Bonnet, Lega