OL : les premiers mots de Nicolas Tagliafico

Nicolas Tagliafico sous le maillot de l’Ajax (Photo by MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP)

Nouvelle recrue de l’OL, Nicolas Tagliafico a rejoint ses nouveaux coéquipiers aux Pays-Bas. A 29 ans, le latéral gauche a de l’ambition.

Ce dimanche, Nicolas Tagliafico sera bien présent dans le stade du Feyenoord. Cette enceinte, l’Argentin la connait bien pour y avoir joué à maintes reprises avec l’Ajax Amsterdam. Sauf que cette fois, il ne foulera pas la pelouse. Comme contre Willem II samedi, le latéral gauche va prendre place en tribunes pour observer ses nouveaux coéquipiers. Arrivé à l’OL vendredi pour s'engager pour trois saisons, Tagliafico a rapidement rejoint le groupe aux Pays-Bas mais va devoir patienter avant de faire ses débuts. L’occasion pour lui de faire plus connaissance avec son nouvel environnement après quatre saisons à l’Ajax.

"Je ne connais pas la ville, mais le club évidemment je le connais c'est aussi pour ça que je suis venu, je voudrais marquer l'Histoire de Lyon donc j'ai senti que c'était une bonne opportunité pour moi un nouveau défi, a-t-il déclaré au club en espagnol pour sa première sortie médiatique en tant que joueur de l’OL. C’est l'un des plus grands clubs de France, c'est un club très compétitif, de niveau européen. C'est ce qui m'a poussé à venir en France, à Lyon. Dans un championnat plus compétitif et dans un club comme ça."

A 29 ans, Nicolas Tagliafico reste sur une saison mitigée à l’Ajax mais compte bien se rattraper avec l’OL. Samedi, il a vu que le chantier lyonnais était encore important mais au moins, il a la même ambition que son nouveau club : retrouver le haut niveau.