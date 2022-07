Feyenoord - OL diffusé uniquement sur Canal+ Sport

Pour la deuxième rencontre de l’OL, seul Canal+ Sport proposera une retransmission en direct. Le duel entre le club lyonnais et Feyenoord sera simplement disponible en direct audio sur OLPlay.

Après une co-diffusion entre Canal Plus et OLPlay samedi après-midi pour la rencontre entre l’OL et Willem II, la chaine cryptée aura l’exclusivité de la retransmission ce dimanche. En effet, le match amical entre les joueurs de Peter Bosz et le Feyenoord Rotterdam sera diffusé à partir de 16h45 sur les antennes de Canal Plus Sport.

Ayant eu l’exclusivité des six premiers matchs de préparation des Lyonnais, OLPlay sera bien présent pour cette rencontre mais assurera simplement un direct audio comme c’est le cas tout le reste de la saison pour les rencontres de championnat.