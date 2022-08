OL : Reine-Adelaïde et Faivre forfaits contre Ajaccio

Encore absents de l’entraînement mercredi, Jeff Reine-Adelaïde et Romain Faivre seront absents contre Ajaccio. Peter Bosz a acté leur forfait ainsi que celui de Maxence Caqueret.

Ce n’était qu’une absence par précaution après un petit souci musculaire finalement, Jeff Reine-Adelaïde va devoir aussi faire l’impasse sur la reprise de la Ligue 1. Préservé pour le déplacement à Cesena pour y affronter l’Inter Milan, le milieu de terrain n’était toujours pas sur la pelouse mercredi matin pour l’entraînement de l’OL. Sa gêne musculaire apparue vendredi dernier est toujours présente et l’oblige donc à faire une croix sur le match contre Ajaccio. En conférence de presse, Peter Bosz a acté son forfait ainsi que celui de Romain Faivre, qui s’est entraîné en marge du groupe.

"Le groupe se sent bien, on a fait une bonne préparation. Maxence (Caqueret) va bien, il court et normalement la semaine prochaine, il va reprendre avec le groupe, a déclaré le coach. Jeff (Reine-Adelaïde) et Romain (Faivre) reviendront aussi la semaine prochaine. Ils ne seront pas là contre Ajaccio."

Incertitude autour de Tolisso

Le milieu de terrain lyonnais va se retrouver une nouvelle fois démuni comme face à l’Inter Milan. En Italie, seuls Houssem Aouar, Johann Lepenant, Lucas Paquetà et Mohamed El Arouch pouvaient postuler dans l’entrejeu. En sera-t-il de même vendredi au Parc OL ? L’espoir voudrait que Corentin Tolisso soit de retour mais Bosz a préféré ne prendre aucune position concernant son joueur. A l’heure actuelle, la présence de l’ancien Munichois reste incertaine contre Ajaccio. "Corentin (Tolisso) a fait une séance avec le groupe la semaine dernière et aujourd’hui (mercredi) aussi. On verra s’il sera dans le groupe, je n’ai pas eu le temps de parler avec lui."

Si ces nombreuses absences peuvent amener une pointe de pessimisme dans l’été lyonnais, Peter Bosz estime que ces absences "sont normales dans un effectif de 30 joueurs. J’aimerais avoir tout le monde c’est sûr mais il ne faut pas paniquer."