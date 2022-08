OL : Bompastor sait "l'exigence de diriger la meilleure équipe au monde"

Pour sa première saison complète à l'OL, Sonia Bompastor ne pouvait rêver mieux. Si elle savoure ses premiers trophées, l'entraîneure lyonnaise est aussi consciente de l'exigence et de la pression que lui confère ce poste.

Sonia Bompastor est l'entraîneure qui a relancé l'OL. Habituées à rafler tous les trophées chaque saison, les Fenottes ont vécu un exercice 2020-2021 marqué par une seconde place en championnat, derrière les Parisiennes, suvie d'une élimination contre ces dernières en quarts de finale de la Ligue des Champions. Dans la foulée, Sonia Bompastor a succédé à Jean-Luc Vasseur aux commandes du club rhodanien au mois d'avril 2021. Et pour sa première saison complète, l'ex-arrière gauche lyonnaise (2006-2013) a su remettre Lyon sur le toit de l'Europe, en remportant à nouveau la Coupe d'Europe, face au FC Barcelone, puis le championnat de France aux dépens du PSG.

"J'ai toujours eu des objectifs très élevés"

Celle qui est devenue la première femme à diriger l'OL est consciente de toutes les responsabilités, et de la pression, que lui confère ce poste. "Quand on est une femme, on a ce devoir de réussir pour prouver. Parfois, ça peut être pesant. Je me fixe déjà une exigence qui est très élevée. Je suis à la tête de la meilleure équipe du monde avec le palmarès, les ambitions du club et celles du président, a confié la coach lyonnaise au micro de France Info. En tant qu'ancienne sportive de haut niveau, j'ai toujours eu des objectifs très élevés dans ma vie. J'assume cette responsabilité et ce devoir", a-t-elle poursuivi. Si certains en doutaient, la technicienne de 42 ans souhaite évidemment "rééditer cet exploit" dès la saison prochaine.