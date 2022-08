OL - Mercato : Peter Bosz fait le point sur le dossier Paquetá

Annoncé sur le départ depuis le début du mercato, Lucas Paqueta va pourtant attaquer la saison avec l’OL. En attendant le 2 septembre, Peter Bosz compte sur son meneur de jeu.

C’est le lot de chaque mercato et pas spécifiquement à l’OL. A chaque intersaison, les clubs se retrouvent à faire officieusement une liste de joueurs indésirables et quand sonne la fin des vacances avec la reprises des championnats, nombreux sont ceux à ne pas être partis. Cet été, l’OL est clairement confronté à ce cas de figure après une saison chaotique. Dans le désir d’offrir à Peter Bosz un effectif bien mieux taillé à ses principes, la direction a recruté en circonstance tout en cherchant à se séparer de joueurs plus vraiment désirés par le coach.

Après presque deux mois, force est de constater qu’il est plus facile de recruter que de vendre et Peter Bosz doit s’appuyer sur des éléments pourtant en instance de départ. "A un moment donné, les joueurs veulent partir, le club peut vouloir que certains partent, restent ou jouent. Ça va très vite, a confié l’entraîneur en conférence de presse. Il y a des blessures, des suspensions, des joueurs qui ne jouent pas. Si le joueur est là et qu’il s’entraine bien, je l’utilise."

Bosz : "Tant qu’il est là, je l’utilise"

La liste des indésirables, Lucas Paquetá n’en faisait pas partie, néanmoins le cas du meneur brésilien est assez complexe. Valeur marchande la plus élevée de l’effectif lyonnais, le numéro 10 a des envies d’ailleurs en même temps qu’il est attaché à la région lyonnaise. Son entente avec Alexandre Lacazette a fait saliver les supporters contre l’Inter Milan et nombreux sont ceux qui aimeraient voir le duo faire des ravages en Ligue 1. De toute façon, à l’heure actuelle, c’est bien avec Lyon que Lucas Paquetá, annoncé dans le viseur de Manchester City, va reprendre la saison.

En sera-t-il de même le 2 septembre ? Mystère mais Peter Bosz ne compte pas se passer du talent brésilien pour démarrer tambour battant cette campagne nationale. "Les gens parlent bien sûr beaucoup de Lucas. Je comprends parce qu’il a fait une partie de la saison dernière où il était très fort. Pas toute la saison. Bien entendu, c’est un joueur de grand club mais Lucas est là, a assuré le coach. En début de saison, les gens parlent beaucoup de départ, peut-être un peu moins en ce moment. Il est avec nous, s’entraine bien. Tant qu’il est là, je l’utilise."

De cette déclaration, deux interprétations sont lisibles. L’OL continue de profiter du Brésilien mais dans le même temps, la porte à un départ est clairement ouverte.