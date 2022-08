OL - Mercato : Tino Kadewere trop cher pour être vendu ?

Tino Kadewere (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Tino Kadewere ne manquerait pas de courtisans pour rebondir après deux saisons passées dans le Rhône. Mais son prix, jugé trop élevé, semble refroidir l'un d'entre eux.

Arrivé dans le Rhône à l'été 2020, Tino Kadewere était synonyme de belles promesses, lui qui venait tout juste de finir meilleur buteur de Ligue 2. Deux ans plus tard, force est de constater que l'international zimbabwéen peine à se faire une place dans l'effectif rhodanien. Héros lyonnais pour son premier derby en inscrivant un doublé décisif, il avait réitéré le même exploit quelques mois plus tard, à Geoffroy Guichard, lors d'une démonstration conclue sur le lourd score de 5 buts à 0. Entrant dans le cœur des supporteurs grâce à ces deux soirées, l'ex-attaquant du Havre n'a jamais réussi à transformer cette bonne impression.

Le Real Valladolid serait toujours sur le coup

Cette saison, il n’a disputé que 15 matchs pour à peine 500 minutes de jeu. Au départ du prochain exercice, difficile d'imaginer que le Zimbabwéen entre dans les plans de Peter Bosz. Et ce ne sont pas les matches de préparation qui viendront contredire ce sentiment. Dans ce sens, Strasbourg et le Galatasaray s'étaient tous les deux renseignés au sujet de l'attaquant lyonnais. Du côté de l'Espagne, le Real Valladolid avait également fait part de son intérêt pour le joueur de 26 ans il y a quelques semaines, à en croire les informations d'AS.

Toujours engagé sur ce dossier, le club espagnol se heurterait aux exigences financières de l'Olympique lyonnais. Pour son ailier, le club rhodanien réclamerait environ huit millions d'euros. Selon le quotidien espagnol, cette somme est jugée trop importante par la propriété de Ronaldo le Brésilien, qui vient tout juste de remonter en première division. D'autres écuries plus fortunées, dont les noms n'ont pas filtrés, seraient aussi sur le coup. Pour rappel, Kadewere avait signé à l'OL pour un montant avoisinant les 12 millions d'euros (hors bonus).