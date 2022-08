OL - Mercato : Florent Sanchez toujours dans l’attente

Rétrogradé dans la hiérarchie lyonnaise durant ce mois de préparation, Florent Sanchez s’entraîne avec la réserve. Une situation temporaire avant d’aller voir ailleurs, très certainement sous la forme d’un prêt.

Après un prêt des plus concluants à Villefranche et une montée en Ligue 2 qui n’est pas passée loin, Florent Sanchez avait de grosses ambitions. Le milieu de terrain n’avait pas caché son ambition de pouvoir goûter aux ambiances du Parc OL, maillot de son club formateur sur le dos. Ayant disputé l’Euro U19 avec l’équipe de France, Sanchez avait même fait le choix de ne pas prendre de vacances afin de se donner toutes les chances de séduire Peter Bosz. Le club l’avait finalement "obligé" à se reposer une semaine avant de faire son retour pour la veille de la double confrontation contre le Dynamo Kiev.

Durant ce match, il s’était mis en évidence comme l'ensemble des jeunes de l'Académie, étant à l’origine de la superbe action collective "made in Lyon" pour le but de Sekou Lega. Et ce fut tout. En effet, le natif de Vaulx-en-Velin a rapidement été "dégradé", ne prenant pas part au stage aux Pays-Bas. Redescendu avec la réserve pour la préparation, Florent Sanchez cherche désormais un nouveau point de chute. Malgré la situation sportive, l’OL ne souhaiterait pas s’en séparer définitivement et privilégie un prêt. Dernièrement, le FC Metz aurait été séduit par le profil du joueur tandis que Le Progrès avance que des formations belges et portugaises seraient aussi sur le coup. En tout cas, Sanchez ne devrait pas vivre une nouvelle saison en National 2.