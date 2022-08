A deux jours de la reprise du championnat, l’OL continue de répéter ses gammes. Ce mercredi matin, Corentin Tolisso était de nouveau avec le groupe, au contraire de Jeff Reine-Adelaïde et Romain Faivre.

L’excitation est là, tout comme l’intensité. A deux jours de la reprise de la Ligue 1 au Parc OL, les joueurs lyonnais commencent tranquillement à monter en température. Ce mercredi, sur la pelouse du terrain Gérard Houllier, les Lyonnais ont continué leur préparation en vue de ce rendez-vous contre Ajaccio et l’exercice de pressing si cher à Peter Bosz a montré au moins visuellement que l’OL avait envie de ce début de saison. Il faudra bien sûr retranscrire tout ça vendredi et sur l’ensemble de la saison mais cette détermination affichée sur l'exercice de la "règle des cinq secondes" est un signe positif.

A deux jours du retour du championnat, Peter Bosz a pu compter sur un groupe de 20 joueurs à l’entraînement, Cenk Ozkaçar en instance de départ ayant commencé les premiers exercices avant de s’entraîner à part. Une nouvelle fois préservé contre l’Inter Milan, Corentin Tolisso était bien de la partie, ce mercredi, le jour de ses 28 ans. Des absents à Cesena, le milieu de terrain et Jérôme Boateng étaient les seuls retours puisque Jeff Reine-Adelaïde et Romain Faivre manquaient encore à l’appel. L’ancien Brestois, victime d'un problème de dents, s’est entraîné individuellement sur le terrain d’à côté tandis que "JRA" a encore une petite gêne. Samedi, Peter Bosz avait pourtant annoncé que ce pépin de dernière minute n’était "rien de grave". Il faut croire que ça l’est finalement un peu plus que prévu.

La fameuse règle des 5 secondes à la perte du ballon si chère à #Bosz pic.twitter.com/aAI7xEVZBl — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) August 3, 2022

Le groupe présent (sans les gardiens) : Boateng, Da Silva, Diomandé, Gusto, Henrique, Lukeba, Tagliafico, Thiago Mendes - Aouar, El Arouch, Lepenant, Paquetà, Tolisso - Barcola, Cherki, Dembélé, Kadewere, Lacazette, Tetê, Toko Ekambi