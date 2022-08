Ligue 1 : Benoit Bastien au sifflet pour OL - Ajaccio

Pour la 1ere journée de Ligue 1 et le premier match de cette nouvelle saison, Mr Benoit Bastien sera au sifflet d’OL - Ajaccio. Il avait arbitré l’OL lors de l’Olympico la saison dernière.

Vendredi, ce sera enfin l’heure. L’heure de se replonger la tête la première dans la frénésie d’une saison de Ligue 1 et de toutes ses péripéties. A l’OL, on espère en connaitre le moins possible ou alors de manière positive. Après la saison dernière, tout remous est fortement déconseillé entre Rhône et Saône. En attendant de savoir si les erreurs d’un passé récent ne se répèteront pas, l’OL attaque sa saison à domicile contre l’AC Ajaccio. Face au promu et leur public, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont à coeur de bien démarrer, histoire que l’opération séduction entreprise durant l’été continue.

Mr Bastien avait arbitré l'Olympico

Pour arbitrer ce premier match de la saison en Ligue 1, la LFP a décidé de miser sur un homme d’expérience en la personne de Benoit Bastien. Le natif d’Epinal a arbitré 202 rencontres de Ligue 1 dont 30 lors d’un match de l’OL. Le dernier en date remonte à l’Olympico contre Marseille le 1er février dernier avec une victoire lyonnaise (2-1). Les joueurs de Peter Bosz aimeraient bien connaitre pareille satisfaction vendredi soir sous les coups de 23h. En attendant, Mr Bastien sera assisté d’Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu tandis que Nicolas Rainville sera le 4e arbitre. Cette saison encore, la VAR sera présente en Ligue 1 et Bruno Coué et Gaël Angoula seront en charge de l’assistance vidéo au Parc OL.