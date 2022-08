OL : Henrique absent pour la reprise de la Ligue 1 contre Ajaccio

Suite à une accumulation de cartons jaunes en fin de saison dernière, Henrique avait été suspendu un match par la LFP. Le défenseur brésilien le purgera vendredi contre Ajaccio.

L’impatience commence à monter chaque jour qui rapproche un peu plus l’OL de son retour en Ligue 1. Après un dernier exercice chaotique durant lequel les supporters lyonnais souhaitaient avant tout que la saison se termine, l’été a redistribué les cartes. Le mercato séduisant sur le papier de l’OL et la dernière sortie contre l’Inter Milan ont renforcé un peu plus cette envie de voir le nouveau visage lyonnais prendre le plus rapidement forme. Encore trois jours à patienter avant de revoir la bande à Peter Bosz refouler la pelouse du Parc OL.

Première à Décines pour Tagliafico

Malheureusement pour Henrique, il n’en sera pas. Averti lors du dernier match de la saison contre Clermont, le défenseur brésilien avait écopé d’un match de suspension. Cette accumulation de cartons jaunes va empêcher Henrique de lancer sa saison en même temps que ses coéquipiers contre Ajaccio, vendredi. Le latéral suspendu, c’est donc tout naturellement que Nicolas Tagliafico devrait enchaîner une deuxième titularisation de suite. Pour sa première contre l’Inter Milan, l’Argentin a plutôt rassuré et goûtera à l’ambiance du Parc OL pour la première fois.