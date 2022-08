OL : Ada Hegerberg pense "collectif comme le faisait Lotta Schelin"

Ada Hegerberg et Catarina Macario (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ancienne joueuse de l’OL et désormais consultant pour la chaîne du club, Coralie Ducher a participé au début de l’aventure OL Féminin. La défenseure a évolué aux côtés de Lotta Schelin et assure qu’elle retrouve un peu de l’attaquante suédoise chez Ada Hegerberg.

A 25 ans, elle a dû dire stop. Fauchée par une très grave blessure au genou, Coralie Ducher a dû se résoudre à ranger les crampons, six ans seulement après avoir fait ses débuts dans le monde professionnel avec l’OL. Victime d’une grave blessure avec rupture du ligament croisé antérieur, latéral externe, rotule, ménisque, la défenseure qui évoluait alors au Danemark n’a pas eu d’autres choix que de tourner la page. Ce chapitre de six saisons lui a au moins permis de devenir triple championne de France et de connaitre l’équipe de France. Aujourd’hui âgée de 35 ans, la désormais consultante pour OLPlay reste une suiveuse avertie des Fenottes. "C’est incroyable l’évolution qu’a connue l’équipe féminine", avoue-t-elle au Progrès.

Schelin huit fois championne de France

Ayant connu les débuts de la section féminine avec le FC Lyon devenu l’OL au début des années 2000, Coralin Ducher a eu la chance de pouvoir jouer avec Sonia Bompastor ou encore Wendie Renard, toujours présentes dans le club lyonnais une décennie plus tard. Mais c’est bien une autre joueuse qui a marqué celle passée par Bâle, à savoir Lotta Shelin, peut-être la première grande star lyonnaise. Restée pendant huit ans au club, la Suédois a tout gagné. "Sur le plan footballistique, Lotta Schelin était incroyable, poursuit-elle dans le quotidien régional. Humainement aussi. Elle a toujours été très attentive à la jeunesse, elle pensait collectif avant tout, comme Ada (Hegerberg) peut le faire dans le groupe." Malgré un Ballon d’Or décroché en 2018, l’attaquante norvégienne ne devrait pas rougir de cette comparaison avec l’une des meilleures joueuses de l’histoire de l’OL.