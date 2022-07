Inter Milan - OL (2-2) : une première rassurante pour Nicolas Tagliafico

Une semaine après son arrivée, Nicolas Tagliafico a fait ses débuts avec l’OL. Contre l’Inter Milan (2-2), le latéral argentin a donné un aperçu de ce qu’il peut apporter.

Les suiveurs de l’Ajax Amsterdam avaient prévenu. En recrutant Nicolas Tagliafico, l’OL s’assurait les services d’un latéral qui n’a pas peur d’aller au charbon. Une semaine après son arrivée, l’Argentin a fait ses débuts sous les couleurs lyonnaises contre l'Inter Milan (2-2) et il a clairement donné un aperçu de cette "garra" sud-américaine. Dès le deuxième ou troisième ballon sur son côté gauche, Tagliafico a montré que les physiques imposants de Romelu Lukaku ou Dumfries ne l’impressionnaient guère. "Je suis très content de ce que j’ai vu de lui, ce n’était pas évident ce 1er match", a d’ailleurs mentionné Peter Bosz dans ses propos d’après-match au Progrès.

Présent dans l'impact

Son couloir gauche, Tagliafico ne l’a pas souvent pris à Cesena, s'efforçant avant tout à ressortir proprement le ballon. Il va bien sûr souffrir de la comparaison avec Malo Gusto mais la position reculée de l’ancien de l’Ajax a permis à l’OL de conserver un certain équilibre défensif, qui plus est avec le schéma adverse en 3-5-2. Dans l’intensité défensive, Tagliafico a répondu présent et doit encore peaufiner ses automatismes et sa communication avec ses nouveaux coéquipiers. Mais ça reste prometteur si ce n’est cette seule ombre au tableau avec ce duel perdu contre Lukaku sur la réduction du score intériste. Néanmoins, à la décharge du latéral, il semblerait bien que l’arbitre a fermé les yeux sur une poussette de l’attaquant belge.