L'OL s'est fait peur mais assure l'essentiel contre Ajaccio (2-1)

Alexandre Lacazette après son but contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Pour sa première de la saison, l'Olympique lyonnais s'est fait peur mais a assuré l'essentiel contre Ajaccio (2-1). Alexandre Lacazette a retrouvé le chemin des filets en Ligue 1, juste avant qu'Anthony Lopes soit expulsé pour une sortie dangereuse.

Il n'y avait pas besoin d'être un fervent supporteur de football pour être contaminé par le virus Olympique lyonnais. La pluie et les coups de tonnerre qui résonnaient en fin d'après-midi dans le ciel de Décines-Charpieu ont vite laissé la place aux applaudissements des supporteurs venus en nombre dans les travées du Parc OL. Vendredi soir, le club rhodanien donnait le coup d'envoi de la campagne 2022-2023 de la Ligue 1. Et comme on pouvait si attendre face au promu, Ajaccio, ce sont bien les Lyonnais, dans un schéma similaire à celui aligné contre l'Inter Milan, qui ont dicté le tempo dès le début de la rencontre. Dans une entame de match aux airs d'attaque/défense, l'éclair est venu d'un Alexandre Lacazette très inspiré, offrant à Tetê le privilège d'inscrire le premier but de la saison (12e, 1-0). Récompensé pour son altruisme, le capitaine de l'OL s'est chargé de transformer, quelques minutes plus tard, le pénalty obtenu par l'ailier droit brésilien (21e, 2-0).

Lopes exclu après une sortie mal maîtrisée

Mais comme trop souvent ces dernières saisons, les Gones ont décidé de se faire peur. Retombé dans ses travers, Anthony Lopes a été exclu après une sortie mal maîtrisée dans sa surface (27e). Le milieu de terrain du club corse, Thomas Mangani, a saisi l'occasion pour réduire la marque et relancer son équipe qui peinait à exister (31e, 2-1). Houssem Aouar a laissé sa place à Rémy Riou et le match a progressivement basculé dans la nervosité. Après un premier moment de tension, Benoît Bastien a ramené le calme en infligeant deux cartons jaunes, l'un à Lacazette et l'autre à Romain Hamouma. Et après un mauvais coup sur Lucas Paquetá, l'ex-Stéphanois a été contraint de laisser ses partenaires également à dix juste avant la pause (45e), alors que ses deux coéquipiers, Mounaïm El Idrissy (34e) et Ismael Diallo (41e), avaient été avertis un peu plus tôt.

À dix contre dix dans le second acte, les hommes de Peter Bosz n'ont pas vraiment été inquiétés. Pour son premier match de la saison, l'OL s'est fait peur en première mi-temps mais a assuré l'essentiel (2-1). On retiendra que le Général Lacazette a retrouvé le chemin des filets avec Lyon en championnat, cinq ans après son départ, pendant que Corentin Tolisso s'est offert un bain de foule, en entrant en jeu à 15 minutes du terme.