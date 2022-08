OL - Ajaccio : Peter Bosz reconduit le même 4-3-3 que contre l’Inter Milan

Pour ce match d’ouverture de la saison de Ligue 1, Peter Bosz n’a pas fait dans la nouveauté. L’entraîneur de l’OL s’appuie sur le même onze qui a débuté face à l’Inter Milan, il y a une semaine.

Surprise, il n’y a pas de surprise. Comme on pouvait l’imaginer au regard du groupe retenu pour affronter Ajaccio ce vendredi, Peter Bosz n’a pas cherché à innover pour ce match d’ouverture de la Ligue 1. Avec un Corentin Tolisso tout juste sur le retour après un mois sans jouer et Jeff Reine-Adelaïde encore sur le flanc, l’heure est donc à la stabilité chez les Lyonnais. Pour accueillir le promu corse, Bosz a donc misé sur le même onze de départ qui avait débuté face à l’Inter Milan. Profitant des méformes et blessures, Houssem Aouar est de nouveau titularisé aux côtés de Johann Lepenant et Lucas Paquetà dans l’entrejeu. Les trois milieux lyonnais auront d’ailleurs un rôle important dans cette rencontre afin de pouvoir déstabiliser le bloc compact d’Ajaccio.

Un groupe encore amputé

Aux avant-postes, le capitaine Alexandre Lacazette et son numéro 91 aura à coeur de briller pour son retour et partagera une nouvelle fois le front de l’attaque avec Karl Toko Ekambi et Tetê. Ce dernier aura encore l’occasion de montrer que son entente avec Malo Gusto peut faire des ravages sur le côté droit de l’OL cette saison. Arrivé il y a deux semaines, Nicolas Tagliafico va lui connaître ses premières minutes au Parc OL après avoir pris la température à Cesena contre l’Inter Milan. Le latéral gauche est aligné aux côtés de Castello Lukeba et Thiago Mendes, la charnière inamovible de ces derniers mois. Coup d’envoi à 21h pour cette première journée de Ligue 1.

La composition de l’OL contre Ajaccio : Lopes - Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico - Aouar, Lepenant, Paquetà - Tetê, Lacazette (cap), Toko Ekambi