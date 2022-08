OL : Cris voit Castello Lukeba "aller loin"

Pendant 8 ans, Cris a fait régner la loi dans la défense de l’OL. Aujourd’hui entraîneur de Le Mans, le "Policier" garde un oeil averti sur son ancien club. L’ancien défenseur est clairement sous le charme de Castello Lukeba.

Pendant longtemps, il a été la hantise des attaquants de Ligue 1. Arrivé dans l’anonymat presque complet, Cris s’est rapidement forgé un nom qui résonnait dans la tête des joueurs offensifs. Avec Claudio Caçapa puis un certain nombre d’autres coéquipiers, le Brésilien a formé une défense centrale quasi-imprenable, permettant à l’OL de dominer de la tête et des épaules le championnat et d’être une menace en Europe. Cette solidité défensive, Peter Bosz aimerait bien la connaitre après un dernier exercice et une préparation estivale compliqués dans le domaine défensif. Pourtant, l’OL tient bien une pépite de ce secteur avec Castello Lukeba. Cris en est d’ailleurs un grand fan.

"Je le vois aller loin. Il a de la qualité, il est sérieux mais surtout il aime défendre. J’aime les défenseurs qui ont pour premier objectif de défendre, a déclaré le "Policier" à RMC Sport. Aujourd’hui certains veulent faire le travail d’un milieu de terrain, des transversales, des passes décisives… Lui est concentré, je vois loin pour lui."

Les rôles primordiaux de Lacazette et Tolisso

Véritable révélation de la saison dernière, Castello Lukeba se sait attendu cette saison et s’est préparé en circonstance comme il l’avait déclaré à Olympique-et-Lyonnais (lien) lors du stage aux Pays-Bas. Conscient que le jeune Lyonnais doit confirmer, Cris estime que les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ne seront que bénéfiques. Le numéro 4 de l’OL ainsi que ses jeunes coéquipiers pourront compter sur l’expérience acquise à Arsenal et au Bayern Munich des deux recrues pour progresser encore et encore.

"Il manquait un peu de leaders dans le vestiaire. Lacazette, Tolisso qui est champion du monde, ils peuvent apporter pas mal de choses aux joueurs comme Caqueret qui font partie des jeunes ayant besoin d’être guidés pour passer un cap."

A son époque, Cris avait ce rôle de leader et de guide auprès des plus jeunes. Alexandre Lacazette notamment y avait goûté. A lui désormais de prendre le même chemin avec le brassard de capitaine.