Ligue 1 : l’AC Ajaccio "ne vient pas en victime" face à l'OL

Olivier Pantaloni, entraîneur de l’AC Ajaccio (Photo by PASCAL POCHARD CASABIANCA / AFP)

Promu en Ligue 1 cette saison, l’AC Ajaccio attaque d’entrée par un gros morceau avec l’OL. Face à un adversaire revanchard et un stade plein, le club corse ne compte pas rendre les armes avant d’avoir combattu.

Même Peter Bosz n’en revenait pas mercredi. Interrogé sur le premier adversaire de l’OL qu’est Ajaccio, l’entraîneur lyonnais n’a pas manqué de souligner la solidité corse la saison dernière. Deuxième de Ligue 2, Ajaccio n’avait encaissé que 19 buts et réalisé 23 clean-sheet. Une performance "impressionnante" pour Bosz qui se méfie des Corses comme du lait sur le feu. L’ACA n’a jamais été réputé pour rendre les armes et ce n’est pas prêt de changer. Malgré son statut d’outsider face à un OL revanchard, Olivier Pantaloni va s’appuyer sur ce qui a fait le force de son groupe la saison dernière.

"Lyon est une très grosse cylindrée, pour autant, nous ne partons pas en victimes. On a étudié le jeu de cette équipe et l’on va s’efforcer de leur tenir tête, a indiqué l'entraîneur de l'ACA en conférence dans des propos rapportés par les médias locaux. Dans un premier temps, il s’agira de bien défendre mais pas que. Il faudra aussi travailler les transitions et s’efforcer de profiter au mieux des situations de contre qui nous serons proposées."

Evoluant en 4-4-2, Ajaccio ne vient clairement pas à Lyon pour faire le jeu. Peter Bosz et les joueurs lyonnais en sont conscients et ont travaillé en conséquence. Reste désormais à savoir si tout fonctionnera comme sur des roulettes. La saison dernière a démontré que les blocs bas et compacts n’étaient pas forcément la tasse de thé des septuples champions de France…