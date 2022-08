Ligue 1 : vous êtes 70% à croire à un podium de l’OL

A 21h sonne le coup d’envoi de la saison 2022-2023 de Ligue 1. L’OL a les honneurs du match d’ouverture contre Ajaccio et compte bien lancer cet exercice de la meilleure des manières. Du côté supporters, vous êtes plus de deux tiers à croire au podium en fin de saison.

Le match contre Ajaccio n’est que dans un peu moins de six heures que l’excitation semble avoir envahie l’entièreté de la ville. Ce vendredi sonne le début de la saison de l’OL et très clairement l’enthousiasme montré par les joueurs mais surtout les supporters depuis vingt-quatre heures ressemble plus à celui d’un club qui reste sur une saison aboutie que sur un échec avec une 8e place. Mais on l’a dit, il y a de l’espoir à Lyon depuis cet été et notamment les arrivées d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Nombreux seront ceux qui seront au Parc OL pour célébrer ces retours au bercail mais aussi pour voir à quoi ressemblera cet OL version 2022-2023.

18% croient au titre

A quelques heures de la reprise, l’heure est clairement à des ambitions élevées pour les supporters qui misent sur un esprit de revanche mais aussi à un mercato cette fois-ci réussi au contraire de la saison dernière. Dans le sondage réalisé par Olympique-et-Lyonnais, la réponse est d’ailleurs sans appel. Sur les plus de 1500 votes, 70% des supporters voit une place sur le podium comme le minimum syndical pour les hommes de Peter Bosz après le ventre mou de la saison dernière. Les plus ambitieux (18%) estiment d’ailleurs qu’en l’absence de Coupe d’Europe et avec un seul match à jouer, l’effectif de l’OL est capable de jouer le titre jusqu’au bout et de mettre fin à une décennie de disette. On est en encore loin mais chez les supporters, l’OL n’a pas le choix. Il doit retrouver son rang de deuxième puissance française.