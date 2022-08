Ligue 1 : jour J de l’an II, celui de l’espoir pour l’OL

Après un mois de préparation, l’OL retrouve enfin la compétition et la Ligue 1 contre Ajaccio. Ce vendredi (21h) marque ce qui est censé être le début de la saison de la rédemption. Celle de l’espoir.

Le 26 juillet dernier, il n’y avait qu’à voir le nombre de personnes venues affronter la canicule lyonnaise pour comprendre que tout n’était pas perdu à l’OL. Avec une 8e place et des prestations insipides durant toute l’année, la fracture aurait pu être totale entre le club et ses supporters. La correctionnelle n’est pas passée loin avec ces brouilles et absences d’encouragements aperçues en fin de saison mais l’OL reste "une formidable raison d’être heureux" comme le dirait si bien Barth. Proche du divorce, le club a réussi à inverser la tendance en l’espace de deux mois et de deux signatures à l’impact renversant. En faisant revenir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, le club n’a pas seulement ramené deux enfants du club à la maison. Il s’est indirectement acheté une paix sociale et une unité à tous les étages.

Confirmer l’embellie estivale

Il faudra bien évidemment que les résultats suivent mais en attirant plus de 3000 supporters en deux séances ouvertes au public, les septuples champions de France ont visé juste. "Enfin, je vois Lacazette de mes propres yeux. Même si j’ai été déçu la saison passée, son retour, avec celui de Corentin (Tolisso), me redonne espoir pour la suite", nous a confié Benoît, un jeune supporteur rhodanien de 19 ans. L’espoir, c’est tout simplement le mot qui revient le plus aux abords du stade ou dans les bureaux du club. Ce désir doit guider l’OL vers les sommets. Après la déception, joueurs, entraîneurs, président et supporters ne veulent plus vivre ce qui s’est passé entre septembre 2021 et mai 2022.

La réception d’Ajaccio ce vendredi doit être la première pierre permettant de faire table rase du passé. Avec un effectif plus taillé à ses principes, Peter Bosz sait qu’il a de la pression mais il sait aussi que les ingrédients sont là pour enfin réussir une saison à la hauteur des attentes. "Il y a de l'attente après la saison ratée mais aussi de l'espoir. Les séances d'entraînement ouvertes au public étaient pleines et tu sens l'espoir chez les supporters, a noté le coach en conférence. Personne ne veut d'une deuxième saison comme la dernière que ce soit moi, les joueurs. On va tout faire pour mieux faire."Ayant pour le moment bénéficié d’un totem d’immunité, l’entraîneur est attendu au tournant.

Un mois d’août abordable et finalement dangereux

Lors de la séance du 26 juillet, Abdel, fidèle du virage nord, voulait "voir ce qu’est enfin cette patte Bosz. On lui a laissé le temps, à lui de prouver." Le match contre l’Inter Milan en a donné un aperçu mais dans ce mois d’août de tous les dangers, ce sont avant tous les points qui vont compter. Avec Ajaccio, Lorient, Troyes, Reims, Auxerre et Angers durant le premier mois de compétition, le calendrier est plus qu’abordable pour faire le plein. "Le début de saison sur le papier doit se terminer avec au moins quatre victoires, a pronostiqué Fabrice, fidèle de Gerland et désormais du Parc OL, pendant que son fils, maillot de Paquetà sur le dos, dévorait l’entraînement des yeux. Les joueurs disent qu’ils ont appris de leurs erreurs la saison passée avec des points perdus contre les petits, ils ont tout le mois d’août pour le prouver." Malgré le rodage lié à la période, le mois d’août donne généralement le ton de la saison et ce n’est pas la 7e place de la saison dernière à la fin de l'été qui démontrera le contraire.

Tout commence dès vendredi contre Ajaccio. L’attente et l’excitation sont tellement énormes que plus grande en serait la déception en cas de contre-performance. En mai dernier, le Parc OL avait baissé rideau avec une grosse ambiance malgré les relations tendues entre groupes de supporters et joueurs. Vendredi, l’enceinte de Décines aura un goût de vacances avec un public qui risque d’être familial mais surtout de grande soirée. Les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso seront célébrés et l’on peut être à peu près sûr que les Bad Gones et Lyon 1950 ont mis les petits plats dans les grands pour leur (re)souhaiter la bienvenue. A 21h, Mr Bastien donnera le coup d’envoi de cette nouvelle saison de Ligue 1. Il lancera également la rédemption lyonnaise espérée par toute une ville.