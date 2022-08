Parc OL : Corentin Tolisso a remporté 19 de ses 30 matches

Corentin Tolisso pourrait bien fouler à nouveau la pelouse du Parc OL, vendredi soir, face à Ajaccio. A 28 ans, le milieu a déjà pris part à 30 matches dans ce stade, pour 19 victoires et 10 buts.

Deux jours après avoir soufflé sa 28e bougie, Corentin Tolisso pourrait fouler à nouveau la pelouse du Parc OL, ce vendredi soir (21h), contre Ajaccio en ouverture du championnat de France. Présent dans le groupe de Peter Bosz pour la réception du club corse, le milieu de terrain lyonnais ne devrait pas démarrer la rencontre puisqu'il n'a participé à aucun des huit matches amicaux, lui qui était ménagé pendant l'intégralité de la préparation estivale. Mais le champion du monde 2018 ne manquera pas ce rendez-vous, et pourrait même entrer en cours de jeu pour s'offrir un bain de foule devant son public, cinq ans après avoir quitté le Rhône pour rejoindre le Bayern Munich.

10 buts en 30 matches au Parc OL

Corentin Tolisso, qui a fait ses débuts au stade de Gerland, n'a disputé que 30 rencontres dans cette nouvelle enceinte située à Décines-Chapieu. Il est sorti vainqueur de 19 de ses affrontements dans ce stade, toutes compétitions confondues (avec un match amical et une rencontre internationale), pour cinq égalités et six défaites. Au total, le natif de Tarare y aura inscrit 10 buts, dont sept en Ligue 1, et délivré huit passes décisives (sept en championnat et une seule en Ligue Europa). À 28 ans, le moment est venu pour lui de redémarrer cette belle histoire d'amour.