OL : vers un onze sans surprise pour accueillir Ajaccio

Anthony Lopes et Castello Lukeba (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le club lyonnais s'apprête à faire son retour en Ligue 1, vendredi soir, face à Ajaccio au Parc OL. Sans surprise, c'est un onze similaire à celui aligné contre l'Inter Milan qui devrait débuter la rencontre.

Vendredi soir à 21 heures, l'Olympique lyonnais fera son retour en Ligue 1. Face à un sérieux adversaire, Ajaccio, le club rhodanien tentera de lancer sa saison devant son public. "Une équipe qui n’a pris que 18 buts, c’est impressionnant. 23 clean-sheet, c’est quelque chose quand même. Ils étaient deuxièmes en Ligue 2 avec une tactique très solide. Ça ne veut pas dire que ce sera facile parce qu’ils montent de deuxième division, au contraire", confiait récemment Peter Bosz au sujet du club corse. Mais au Parc OL, où près de 50 000 spectateurs sont attendus, le coach néerlandais ne devrait pas revoir ses plans par rapport au dernier match amical contre l'Inter Milan. Ainsi, avec les absences de Maxence Caqueret, Jeff Reine-Adelaïde, Romain Faivre et Corentin Tolisso, présent dans le groupe mais certainement trop juste pour démarrer la rencontre, le milieu de terrain Aouar - Lepenant - Paquetá risque d'être reconduit.

L'entrée en jeu de Tolisso est la principale interrogation

Devant eux, le capitaine de l'OL, Alexandre Lacazette, devrait être épaulé par Karl Toko-Ekambi et Tetê respectivement sur l'aile gauche et droite. Dans le secteur défensif, la charnière mise en place par Bosz, Castello Lukeba et Thiago Mendes, semble être parti pour jouer toute la saison. À leurs côtés, Malo Gusto devrait être aligné sur le flanc droit pendant que Nicolas Tagliafico évoluera à gauche. La suspension d'Henrique, l'autre latéral gauche, ôte toute interrogation à ce poste. Avec l'indispensable Anthony Lopes dans les cages, c'est un onze similaire à celui aligné en Italie qui est pressenti pour entamer cette première journée de championnat. L'une des principales interrogations repose sur l'entrée en jeu, ou non, de Corentin Tolisso ménagé durant l'intégralité de cette préparation estivale.