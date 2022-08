En marge du groupe depuis le début de la préparation, Corentin Tolisso revient au meilleur des moments. Le milieu de terrain fait partie des joueurs retenus pour la réception d’Ajaccio, vendredi soir (21h).

Il n’aurait certainement raté ça pour rien au monde. En revenant à l’OL, Corentin Tolisso avait coché le 5 août sur son calendrier. Cette date correspondait à la reprise de la Ligue 1 mais surtout à un retour du côté du Parc OL. Ce n’est pas le mois de préparation tronqué qui est venu mettre le doute chez le joueur qui sera bien là pour la réception d’Ajaccio. Après avoir fait l’impasse sur tous les matchs amicaux et suivi un programme individualisé, Tolisso apparaît pour la première fois dans le groupe retenu par Peter Bosz. Mercredi, l'entraîneur lyonnais avait maintenu l’incertitude autour de la participation de son milieu mais le retour au Parc OL et de possibles hommages en son honneur ont certainement joué en plus d’un physique de nouveau à niveau.

Alerte musculaire pour Dembélé

Néanmoins, ce retour ne signifie pas qu’il sera titulaire. A court de rythme, le milieu de terrain devrait logiquement prendre place sur le banc ce qui profitera à Houssem Aouar pour enchaîner une deuxième titularisation de suite après celle contre l’Inter Milan. Finalement, la seule surprise dans ce groupe de 21 joueurs vient de l'absence de dernière minute de Moussa Dembélé. L'attaquant lyonnais, dans les rumeurs de transferts, a été victime d'une alerte musculaire. En annonçant les forfaits de Jeff Reine-Adelaïde et Romain Faivre dès mercredi, Peter Bosz avait déjà enlevé le peu de suspense qui pouvait planer au-dessus de Décines concernant l’état physique des troupes lyonnaises. Henrique, suspendu, et Maxence Caqueret toujours sur le flanc sont les deux autres absences notables pour cette reprise.

Le groupe de l’OL contre Ajaccio : Lopes, Pollerbeck, Riou - Boateng, Da Silva, Diomandé, Gusto, Lukeba, Tagliafico, Thiago Mendes - Aouar, El Arouch, Lepenant, Paquetà, Tolisso - Barcola, Cherki, Kadewere, Lacazette, Tetê, Toko Ekambi