OL - Mercato : Dembélé tord le cou aux rumeurs d’un départ libre

Remplaçant avec l’arrivée d’Alexandre Lacazette, Moussa Dembélé aurait repoussé les différentes offres. L’attaquant a démenti les informations où il préférerait faire banquette pour mieux partir libre et avec une belle prime dans un an.

Depuis l’arrivée d’Alexandre Lacazette, il est un peu tombé dans l’anonymat. Meilleur buteur de l’OL la saison passée, Moussa Dembélé va devoir se contenter d’un rôle de remplaçant cette saison. Cet été aura d’ailleurs repoussé le Français dans la hiérarchie des attaquants mais aussi des capitaines. En annonçant que Corentin Tolisso, Anthony Lopes et Karl Toko Ekambi seraient les vice-capitaines derrière Lacazette, Peter Bosz a envoyé un signal concernant la situation de Dembélé. En fin de contrat dans un an, l’ancien du Celtic Glasgow ne représenterait plus un cadre dans l’esprit de son coach, qui le verrait donc plus sur le départ qu’autre chose.

Dembélé a reculé dans toutes les hiérarchies

Avec encore douze mois sur son contrat, l’OL aimerait bien évidemment récupérer quelques pécules pour un joueur acheté 22 millions d’euros et qui reste sur la meilleure saison de sa carrière. Seulement, et comme c’est le cas pour de nombreux joueurs annoncés sur le départ, Moussa Dembélé n’est pas pressé et n’a pour le moment pas répondu positivement à l’intérêt de plusieurs clubs notamment anglais. Pourtant, un rôle de joker de luxe l’attend à l’OL mais la situation contractuelle pourrait jouer en sa faveur. En janvier 2023, il sera libre de choisir sa future destination, avec la prime à la signature qui va avec. Mis au courant des informations selon lesquelles il préférerait jouer moins pour toucher plus dans quelques mois, l’ancien capitaine lyonnais a balayé cette rumeur sur les réseaux sociaux, en citant Denzel Washington. L’acteur américain avait mis en avant la course à la priorité de l’information au détriment de la véracité de cette information.