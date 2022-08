Mercato : Lenny Pintor quitte l’OL et rejoint les Verts

N’ayant jamais réussi à s’imposer, Lenny Pintor quitte l’OL. Le jeune attaquant rejoint l’AS Saint-Etienne gratuitement. Néanmoins, le club lyonnais conserve un intéressement de 30% sur une prochaine vente.

Il y a quatre ans, l’OL avait mis les moyens pour l’attirer. Espoir du football français avec le Stade Brestois, Lenny Pintor avait vu le club lyonnais poser cinq millions d’euros sur la table après seulement sept matchs en professionnels. Un vrai pari sur l’avenir qui n’a malheureusement pas été suivi par des performances. N’ayant jamais eu sa chance à Lyon (2 matchs), Pintor avait été prêté à Troyes pendant deux saisons où il avait plutôt enchaîné (32 matchs) avant de se faire les croisés en février 2021. Revenu à l’OL, il avait disparu de la circulation, ne jouant que trois matchs avec la réserve la saison dernière.

Lié avec les septuples champions de France pendant encore une saison, l’attaquant français a finalement vu l’OL trouver un accord avec l’AS Saint-Etienne. Si le club du Forez ne déboursera pas d’indemnité de transfert, l’ASSE reversera 30% du possible prochain transfert de Lenny Pintor. Voir les deux clubs ennemis faire affaire est assez rare et il fallait remonter à l’arrivée de Bafétimbi Gomis entre Rhône et Saône en 2009. A Saint-Etienne, Lenny Pintor retrouvera un entraîneur qu’il connait bien avec Laurent Battles. Les deux hommes se sont côtoyés lors du prêt de l’attaquant à Troyes.