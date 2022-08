OL : nouvelle séance ouverte au public lundi 8 août à 9h30

Trois jours après avoir retrouvé le Parc OL, les joueurs lyonnais feront de nouveau face à leurs supporters. Pour la 3e fois de l’été, une séance collective sera ouverte au public. Rendez-vous le 8 août à partir de 9h30 au centre d’entraînement.

Les supporters n’auront même pas eu le temps de se remettre de leurs émotions, qu’ils espèrent positives, qu’il sera de nouveau l’heure de retrouver les joueurs de l’OL. Trois jours après avoir croisé le fer contre l’AC Ajaccio, les hommes de Peter Bosz reprendront le chemin de l’entraînement et une nouvelle fois avec du public. Le club vient en effet de communiqué l’ouverture de la séance aux supporters du club rhodanien, lundi 8 août à partir de 9h30, avec un nouveau bain de foule. Vendredi, le Parc OL devrait se rapprocher de la barre des 50 000 spectateurs et le spectacle devrait être au rendez-vous pour les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso.

1800 supporters lors de la dernière séance

Conscient que la relation entre les joueurs et les fans s’était détériorée ces derniers mois, l’OL avait annoncé son intention de renouer le contact et de favoriser l’accès à des séances d’entraînement. La première au début du mois de juillet avait été un franc succès Près de 1400 personnes étavenues s’entasser dans la tribune du terrain Gérard Houllier pour voir Lacazette et Tolisso de nouveau avec les couleurs lyonnaises. La seconde, qui a eu lieu le 26 juillet avait attiré encore plus de monde (1800 personnes), à la grande surprise du club. Face à cet engouement, difficile de ne pas renouveler l’expérience.