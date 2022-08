Parc OL : la plus grosse affluence estivale pour un match de Lyon

Vendredi contre Ajaccio, l'OL pourrait voir entre 45 000 et 50 000 personnes peupler les tribunes de son stade. Pour un match de Lyon au Parc OL, la plus grosse affluence estivale remonte au mois d'août 2018 face à Nice.

L'Olympique lyonnais est sur le point de faire sa rentrée des classes en Ligue 1. Après un gros avertissement la saison passée, les hommes de Peter Bosz sont dans l'obligation de rectifier le coche dès le premier match à domicile face à Ajaccio. En plein mois d'août, et malgré de très fortes chaleurs, les supporteurs vont affluer vendredi soir au Parc OL, notamment pour observer les premiers pas d'Alexandre Lacazette depuis son retour dans son club formateur. Entre 45 000 et 50 000 spectateurs pourraient peupler les travées de l'enceinte située à Décines-Charpieu, comptant, au total, un peu plus de 59 000 places.

53 438 spectateurs en août 2018 contre Nice

Pas loin de faire salle comble, le club rhodanien risque de frôler le record dans son stade en période estivale. Un soir d'août 2018, Lyon recevait Nice pour le compte de la 4e journée de championnat. Devant 53 438 spectateurs présents en tribunes, comme l'indique le compte Twitter StadeOLHD, Anthony Lopes et ses coéquipiers s'étaient inclinés sur la plus petite des marges (0-1). Au rayon des plus grosses affluences estivales, on retrouve ensuite la rencontre entre Lyonnais et Bordelais l'été suivant (1-1, 52 327 personnes) et, dans la foulée, le carton face à Angers (6-0, 49 871 personnes).