OL - Ligue 1 : le début de saison 2017-2018 à imiter

Au départ de l'exercice 2022-2023, les Lyonnais peuvent s'inspirer de ce qui avait été fait cinq années auparavant. Lors de la saison 2017-2018, 11 points avaient été récoltés au cours des cinq premières journées.

J-1. Plus de deux mois après son dernier match de Ligue 1 contre Clermont (2-1), l'OL s'apprête à démarrer un nouveau championnat. Au Parc OL, les hommes de Peter Bosz vont devoir faire le plein de confiance dès la première journée, vendredi soir (21h), contre le promu Ajaccio. Après un mercato marqué par le retour de deux anciens de la maison, l'arrivée d'un nouvel actionnaire majoritaire, une réorganisation au sein du staff et de belles promesses, le coach néerlandais et ses joueurs savent qu'ils sont attendus au tournant. Et qu'ils n'ont surtout pas le droit de reproduire le dernier début de saison. En revanche, Anthony Lopes et ses coéquipiers peuvent s'inspirer de ce qui avait été fait quelques années auparavant.

11 points pris sur 15 prenables

Lors de l'exercice 2017-2018, le club rhodanien emmené par Nabil Fekir signait son meilleur démarrage sur les cinq dernières années. Sur 15 points prenables, Lyon en avait raflé 11. Tout avait commencé par deux victoires face à Strasbourg (4-0) et Rennes (1-2), avant d'enchaîner deux égalités (Bordeaux et Nantes) puis de finir par une victoire contre Guingamp à la maison (2-1). Troisièmes après les cinq premières journées de championnat, les Lyonnais avaient gardé cette place à l'issue de la 38e journée. Un début d'exercice à reproduire, et même à dépasser, pour viser les sommets de la Ligue 1 cette saison.