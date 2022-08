Mercato : l’OL en 4-3-3 mais avec encore des retouches à faire

A J-1 de la reprise, Peter Bosz a les idées bien arrêtées. Malgré un effectif pléthorique, l’entraîneur néerlandais a son onze dans la tête. Néanmoins, le dernier mois de mercato devrait faire bouger les lignes dans un sens comme dans l’autre.

Il se refuse d’avoir les idées arrêtées quand il convient de parler de tactique pourtant Peter Bosz reste un adepte du 4-3-3 si cher à Johann Cruyff. Elevé aux principes de jeu de l’ancien patron des Pays-Bas, de l’Ajax et du Barça, Bosz se veut l'adorateur d'une philosophie résolument portée vers l’offensive. Il y a un an le discours avait séduit mais n’avait pas trouvé d’écho sur le terrain. L’an II de cette relation entre le coach néerlandais et l’OL doit désormais porter ses fruits et Peter Bosz ne s’en est pas caché. Après une saison de tâtonnement, il a enfin un effectif qui correspond à ses idées de jeu. Vendredi, l’OL fait son retour en championnat avec la réception d’Ajaccio. S’ils l’avaient un temps espéré, les supporters lyonnais ne verront pas l’équipe-type lyonnaise entrer dans l’arène du Parc OL dès cette 1re journée. Avec les nombreuses absences dont celle de Maxence Caqueret et la présence incertaine de Corentin Tolisso, qui ne gardera pas son numéro 5, Peter Bosz va devoir s’ajuster.

Mais qu’on ne s’y trompe pas. Avec un mercato anticipé et certains statuts, l’OL a déjà un onze idéal sur le papier pour débuter les rencontres. Tout pourrait être amené à changer avec la fin du mercato mais à l’instant T et avec les forces en présence, le XI est séduisant (voir infographie ci-dessous). Si le club est toujours à la recherche d’un milieu défensif, il risque d’y avoir embouteillage au milieu même si la préparation et les blessures ont prouvé qu’il n’y avait jamais assez. Mais dans sa volonté de faire jouer Caqueret et Tolisso comme relayeurs, se pose la question de Lucas Paquetà si ce dernier vient finalement à rester.

Une recrue nécessaire à droite ?

Le mercato n’a pas encore livré toutes ses vérités et d’ici au 1er septembre 23h, il peut se passer beaucoup de choses à Lyon. Bruno Cheyrou l’avait d’ailleurs concédé, "le mercato n’est pas fini dans un sens comme dans l’autre". Il faudra d’abord dégraisser avant de recruter. Car même s’il n’a pas été mis en avant durant ce mois de juillet, le poste de latéral droit se retrouve aujourd’hui fort démuni. Avec le départ de Léo Dubois, Malo Gusto se retrouve sans concurrence et le jeune Irvyn Lomami ne semble pas être prêt à jouer les doublures. Interrogé sur la question mercredi, Peter Bosz a estimé "que certains joueurs peuvent jouer à droite même si ce n’est pas leur poste de prédilection." Sinaly Diomandé avait dépanné à ce poste la saison dernière contre le Sparta Prague mais ça ne semble pas vraiment une solution viable sur le long terme…