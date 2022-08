OL : Griedge Mbock reçue par Samuel Eto’o au Cameroun

Après un Euro 2022 qui s’est terminé en demi-finale, Griedge Mbock a pris la direction du Cameroun. Dans son pays d’origine, la joueuse de l’OL a pu échanger avec Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise.

Pendant que l’OL a repris le chemin des matchs amicaux mercredi avec une défaite contre le Servette, certaines internationales profitent encore de leurs vacances. Eliminée en demi-finale de l’Euro 2022 avec la France, Griedge Mbock n’est attendue que la semaine prochaine du côté de Décines pour la reprise. En attendant de retrouver les Fenottes, la défenseure profite de ses quelques jours de repos pour passer du beau temps avec sa famille au Cameroun.

Originaire du pays africain, Mbock a profité de son séjour pour faire la rencontre de Samuel Eto’o, icône des Lions Indomptables comme joueur et devenu président de la Fédération il y a quelques mois. Après de longs échanges autour de l’OL, du football africain et camerounais, Griedge Mbock et Samuel Eto’o se sont respectivement offerts les maillots lyonnais et de la sélection nationale.