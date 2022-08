OL - Ajaccio : la barre des 50 000 spectateurs dépassée ?

Malo Gusto et Tête (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le club rhodanien est sur le point de retrouver le chemin de la Ligue 1, vendredi soir, face à Ajaccio. Selon plusieurs estimations, environ 50 000 spectateurs pourraient être présents dans les tribunes du Parc OL.

Ce vendredi 5 août sonne le coup d'envoi de l'exercice 2022-2023 de Ligue 1. En ouverture de ce nouveau championnat de France, l'Olympique lyonnais reçoit le récent promu, l'AC Ajaccio, pour démarrer de la meilleure des manières devant son public. Avec le retour d'anciens, au sein de l'effectif comme dans le staff de Peter Bosz, le club rhodanien a entamé une opération réconciliation tournée vers un ADN plus rhodanien, après une dernière saison conclue par une frustrante huitième place. Une réussite puisque lors des deux entraînements ouverts au public cet été, les Lyonnais ont pu prendre la mesure de cet engouement.

Vers une affluence record au mois d'août ?

Et pour la première journée de championnat, le Parc OL et ses plus de 59 000 places pourrait frôler des records. Selon plusieurs estimations, l'enceinte située à Décines-Charpieu ne serait pas très loin de faire salle comble pour célébrer les retours d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Près de 50 000 spectateurs devraient peupler les travées du stade, alors que de nouveaux blocs ont été récemment ouverts et que des billets continuent d'être vendus. Pour retrouver une telle affluence en plein mois d'août, il faut remonter à l'été 2018 quand Lyon s'inclinait face à Nice (0-1) devant plus de 53 000 personnes.