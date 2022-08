OL : Lacazette de retour pour viser le Top 10 des meilleurs ratios français

Après une saison dernière en dedans statistiquement avec Arsenal, Alexandre Lacazette veut reprendre sa marche en avant. S’il ne se focalise plus sur les buts, le capitaine de l’OL est actuellement le joueur français avec le 11e ratio de but par match au 21e siècle.

Il l’assure, les cinq saisons à Arsenal l’ont changé et il n’est plus le même joueur qu’à son départ. Sur ce point, force est de constater qu’Alexandre Lacazette a raison. Bien moins dans un rôle de buteur chez les Gunners, l’attaquant a vu ses moyennes chuter après avoir inscrit 28 buts pour sa dernière saison à l’OL. "Moins égoïste et obsédé par le but", Lacazette a toujours le but dans la peau et les signes de frustration observés lors de certains matchs amicaux sont la preuve qu’il est guidé par la surface adverse. Face aux journalistes, il a d’ailleurs concédé "vouloir viser cette barre des 28 buts".

A égalité avec Cissé et Giroud

28 buts en 38 matchs, le ratio est plutôt intéressant et devrait largement aider l’OL à retrouver les sommets. Les supporters se contenteront de moins s'il y a l'Europe à la clé mais de telles statistiques lui permettraient également de remonter dans la hiérarchie des meilleurs buteurs français au 21e siècle. Avec actuellement 203 réalisations en 497 matchs joués en carrière, Lacazette affiche un ratio de 0,41 but par match, ce qui le place à la 12e place à égalité avec Djibril Cissé et Olivier Giroud. Néanmoins, le Top 10 est à portée de tir puisque c’est Odsonne Edouard (92 buts en 221 matchs) qui referme la marche avec un ratio de 0,42. Loin d’être inatteignable donc. Ce qui n’est pas le cas du Top 3 avec Mbappé (0,67), Karim Benzema (0,5) et David Trezeguet (0,49)…