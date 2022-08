Mercato : Manon Revelli quitte l’OL et rejoint définitivement Guingamp

Barrée à l’OL depuis son arrivée dans l'équipe première en 2019, Manon Revelli s’envole vers d’autres cieux. La latérale droite continue son séjour à Guingamp où elle s’est engagée pour deux ans.

Deux petits matchs et trente minutes de jeu. C’est le temps qu’aura passé Manon Revelli avec le maillot de l’OL depuis son arrivée chez les professionnelles en 2019. Après deux bouts de matchs en 2019-2020, la native du Puy-en-Velay avait d’abord été prêtée au Servette FC puis à Guingamp la saison dernière.

L’expérience bretonne semble avoir plus à la latérale qui a décidé de s’y engager définitivement malgré une possible place à aller chercher à droite avec la blessure d’Ellie Carpenter. Liée pour encore une saison avec l’OL, Manon Revelli rejoint finalement la Bretagne avec un contrat de deux ans à la clé. Elle y retrouvera deux anciennes Fenottes puisque Sally Julini a prolongé son prêt et Grace Kazadi y a été transférée il y a quelques jours.