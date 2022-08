OL - Ajaccio (2-1) : Alexandre Lacazette, leader vocal et technique

Alexandre Lacazette après son but contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Auteur d’un but et d’une passe décisive, Alexandre Lacazette a parfaitement lancé sa saison et celle de l’OL. Le capitaine lyonnais est satisfait des trois points et de la prestation générale même si certaines choses sont à améliorer.

Depuis une semaine, il était écrit que cette soirée serait la sienne et ça n’a pas manqué. Cinq ans après son départ de l’OL, Alexandre Lacazette a parfaitement soigné son retour au Parc OL. Celui qui reste comme le premier buteur de l’histoire de l’enceinte décinoise aime plus que jamais les premières à la maison. Vendredi soir, le capitaine de l’OL a montré la voie aux siens et brillé dans ce qu’il affectionne le plus. Se montrer décisif aussi bien par la passe que par le but. Face à Ajaccio (2-1), il a combiné les deux en l’espace de vingt minutes pour mettre les deux genoux ajacciens à terre.

"Il marque un pénalty, c'est bien. Mais je pense que Lacazette, comme toute l'équipe, peut faire beaucoup mieux, a estimé Peter Bosz après la rencontre. Sa passe décisive, c'était très bien mais il peut faire encore mieux. Je suis sûr qu'il le sait. En revanche, on a évidemment vu son importance dans l'effectif. L'espoir chez les supporteurs, le spectacle réservé pour lui, c'était beau à voir."

Lepenant : "Quand il me parle, j'écoute !"

En 90 minutes, Lacazette a effectivement démontré que Bosz ne s’était pas trompé en lui confiant le brassard de capitaine. Prêt à se prendre la tête avec Romain Hamouma comme aux plus belles heures d’un derby, le numéro 91 en souriait après le match estimant que "c’était avant tout l’émotion" mais cette attitude montre bien qu’il est prêt à aller à la guerre avec ses coéquipiers. Ces derniers sont d’ailleurs prêts à le suivre les yeux fermés.

L'OL manquait de leaders la saison dernière, il a en au moins trouvé un avec l'ancien Gunner, toujours attentif à rassurer ses jeunes partenaires quand il le faut ou à se montrer plus mobilisateur en haussant un peu une voix, qui lui joue détours depuis des semaines. "Il est très important pour nous car il est expérimenté et il nous parle, a confirmé Johann Lepenant, pourtant auteur d’un match XXL. Et, forcément, quand c'est un conseil d'Alexandre, moi j'écoute beaucoup !" Leader vocal, le "Général Lacazette" l’a également été techniquement.

Lacazette avait "un peu de pression"

Si sa seconde mi-temps a été plus neutre et dans le don de soi pour faire les efforts défensifs quand les organismes lyonnais commençaient à tirer, la première période a permis au Parc OL de retrouver son attaquant qu’il a tant chéri jusqu’en 2017. Décrochage, point d’ancrage à l’image de sa passe décisive pour Tetê et enfin buteur. Ce 101e but sur penalty vient du même coup lui enlever toute pression pour les prochaines échéances, le compteur but ayant été débloqué. "Je suis content individuellement sur le plan statistique, le plus important ce sont les trois points et un groupe qui va prendre confiance avec cette victoire. On va travailler pour être meilleur dès le week-end prochain car il y a une marge de progression."

En bon capitaine, Alexandre Lacazette préfère ne pas tirer la couverture sur lui et est conscient que le chemin est encore long pour l'OL. Ca n’a jamais été dans son tempérament et encore moins à 31 ans désormais. Mais, vendredi, il a bien été la star de cette reprise de Ligue 1 et l’espace d’un instant, il a pu profiter du moment et des chants lyonnais en son honneur. Les ovations n’ont pas manqué que ce soit pendant l’échauffement, au moment de son penalty ou juste après. Les supporters étaient heureux de retrouver leur buteur et ce fut réciproque. "J’ai apprécié l’accueil du public, c’était beau à vivre. Sur le penalty, pour être honnête, j’avais pas mal de pression, mais une fois dedans, je me suis senti libéré." Cinq ans ont passé depuis son dernier but et pourtant, cette victoire contre Ajaccio a donné l’impression qu’Alexandre Lacazette n’est finalement jamais parti.