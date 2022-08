OL - Ajaccio (2-1) : Pantaloni "retire du positif face à un ogre de la Ligue 1"

Défait (2-1) par l’OL vendredi soir, l’AC Ajaccio regrette presque de repartir du Parc OL avec zéro point. Olivier Pantaloni, l’entraîneur corse, est fier d’avoir vu son équipe faire déjouer son adversaire à la maison.

On parle souvent de nuls frustrants et des défaites encourageantes. Pour bons nombres de joueurs et d’entraîneurs, cette formule veut tout et rien dire mais en se réveillant samedi, les joueurs d’Ajaccio auront très certainement des motifs de satisfaction. Ils sont repartis de Lyon avec une défaite (2-1) mais les Corses n’ont pas eu à rougir de leur prestation. Menés 2-0 après 20 minutes, ils ont réussi à revenir au score sur une sortie kamikaze d’Anthony Lopes.

"À 0-2, on a craint le pire. Mais on a eu une bonne réaction. On a senti que l'équipe ne renonçait pas, a noté Olivier Pantaloni après le match. A 11 contre 10, on avait des possibilités plus importantes. L'idée, c'était d'attendre la mi-temps patiemment et d'aller les chercher beaucoup plus haut ensuite. Malheureusement, Romain (Hamouma) se fait expulser. Mais à la mi-temps, je les ai déjà félicités."

Pantaloni : "L’OL a même accusé le coup"

A 10 contre 10, les débats se sont rééquilibrés mais ce n’est pas pour autant qu’Ajaccio est resté les bras croisés, à s’avouer vaincu dans l’ambiance surchauffée du Parc OL. Sans un très gros arrêt de Rémy Riou, les Corses auraient pu recoller au score sur une tentative de lob bien sentie de Nouri. "On ne s'est pas effondrés face à un ogre de ce Championnat. Lyon a même accusé le coup en début de seconde période, a poursuivi le coach de l'ACA. On a su en profiter et c'est là qu'on a eu nos bons moments. Mais on n'a pas su égaliser et après, ça a été plus compliqué. Même s'il y a une défaite au final, on peut en retirer beaucoup de positif."

Il n’y a jamais de défaite encourageante car au bout du compte, cela reste 0 point dans la besace mais le promu corse peut repartir de Lyon avec de la matière sur laquelle construire sa saison.