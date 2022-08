OL - Ajaccio (2-1) : Anthony Lopes s’est "excusé auprès de tout le monde"

Exclu après 25 minutes de jeu, Anthony Lopes a permis à Ajaccio de se relancer. La tête dans les mains après son rouge, le portier de l’OL s’en est voulu et gâche du même coup son début de saison.

Il avait à coeur de se lancer pleinement dans cette saison. Auteur d’un dernier exercice de haute volée, Anthony Lopes voulait prouver et confirmer qu’il serait bien l’un des meilleurs portiers de cette Ligue 1 2022-2023. Après une seule journée, tout n’est pas remis en cause bien évidemment mais le gardien de l’OL aurait très certainement voulu démarrer d’une toute autre manière. Après seulement 25 minutes de jeu, Lopes s’est vu montrer le chemin des vestiaires, coupable d’une sortie à retardement sur un attaquant d’Ajaccio. Une sanction logique qui a ramené à un air de déjà-vu au Parc OL…

"On ne parle pas parce que les mots sont difficiles à trouver. Après, il y a eu une tape amicale, on sait comme c’est difficile en étant gardien de but, a déclaré Rémy Riou après la rencontre. Je suis là pour l’accompagner et s’il faut le suppléer pour quelques matchs, je suis là parce que c’est mon club de coeur et je prends énormément de plaisir à fouler la pelouse. Je sais que c’est un guerrier et qu’il reviendra plus fort."

Lacazette : "Ça prendra quelques jours pour digérer"

L’ayant remplacé dans les buts pour les 65 dernières minutes, Riou va très certainement devoir faire du rab avec au minimum un deuxième match à jouer. Retombé dans ses travers avec une sortie kamikaze suite "à un mauvais alignement de la défense" pour Peter Bosz, Anthony Lopes est sorti du terrain la tête dans les mains et le coeur lourd. Dans cette soirée de fête pour ses potes Lacazette et Tolisso, le gardien aurait voulu apporter sa pierre à l’édifice. Il a finalement relancé Ajaccio.

"Il a été déçu, ça se voyait sur son visage. Il s’est excusé auprès de tout le monde, a précisé Johann Lepenant. Ça arrive, ce n’est pas grand chose donc on ne lui en veut pas." En bon capitaine et ami, Alexandre Lacazette est venu au secours de son gardien et ne l’enfonce pas. Avec la victoire (2-1) au bout de la soirée, aucune raison de le faire. "Il s’en veut parce que c’est quelqu’un qui vise toujours le top. On a parlé, ça prendra quelques jours pour digérer et il reviendra encore meilleur."