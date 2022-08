OL : la réserve se déplace pour affronter Rumilly

Après un premier match amical il y a deux semaines, la réserve de l’OL affronte Rumilly. Les hommes de Gueïda Fofana reprennent le championnat de National 2 le 20 août.

Il y a deux semaines, la réserve de l’OL avait disputé son premier match amical de l’été. Sur le terrain d’honneur Gérard Houllier, les joueurs de Gueïda Fofana avaient été tenus en échec par Vaulx-en-Velin (1-1) avec Ellie Wissa comme buteur. Après deux semaines de relâche et concentrées uniquement sur des entraîneurs, le groupe qui évoluera en National 2 va regoûter à un match amical ce samedi.

Pour cette deuxième rencontre de préparation, les coéquipiers de Yannis Lagha ne joueront pas à domicile comme ce fut le cas contre Vaulx-en-Velin et Haut Lyonnais, dans une semaine. Ils évolueront à l’extérieur pour affronter Rumilly. Après un début de préparation tronquée, Fofana peut désormais compter sur un effectif plus fourni avec les retours de Djibrail Dib, Sekou Lega ou encore Noam Bonnet, redescendus du groupe professionnel. Présent il y a deux semaines, Juan Pablo Ozuna a lui vu son essai ne pas être concluant et n’a pas été conservé par l’OL.