OL : "Une suite logique de continuer ici" pour Yannis Lagha

"C'est une grande fierté" pour le jeune Yannis Lagha de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur.

Jeudi, l’Olympique lyonnais annonçait la signature du premier contrat professionnel de l’une de ses pépites. Âgé de 18 ans, Yannis Lagha s’est engagé pour trois saisons, soit jusqu’en 2025, avec son club formateur. "Je suis satisfait et très heureux pour ma famille. Je suis fier de signer mon premier contrat professionnel à l’Olympique lyonnais avec mon club formateur. C’est ma ville natale, c’est une grande fierté", a déclaré le jeune attaquant au micro d’OL Play.

"Je vis à Lyon depuis toujours"

Courtisé par de gros clubs allemands, comme l’avait révélé RMC Sport, l’international U18 algérien a finalement décidé de rester dans le Rhône pour s’y imposer. "Signer à l’OL, c’est une suite logique pour moi de continuer ici. J’ai commencé à l’Olympique lyonnais et je vis à Lyon depuis toujours", a expliqué Lagha au média du club rhodanien. Ambitieux, le capitaine de l’épopée lyonnaise en Gambardella espère "jouer sur la pelouse du Groupama Stadium le plus rapidement possible", tout en sachant qu’il lui "reste encore beaucoup de travail à effectuer" pour y arriver.