OL : le point sur le staff de Peter Bosz

Avec le récent retour de Ludovic Giuly, le moment est venu de faire le point sur les hommes qui devraient accompagner Peter Bosz au départ de la prochaine saison.

Comme nous l’indiquions, et ce malgré une huitième place en championnat, le staff technique emmené par Peter Bosz ne va pas connaître de profonds changements cet été. Au terme d’une saison décevante marquée par le départ prématuré de Juninho, la direction rhodanienne a tout de même exprimé son souhait de continuer l’aventure avec le coach néerlandais de 58 ans. Et ce n’est pas l’arrivée de John Textor, le prochain actionnaire majoritaire de l’OL, qui risque de bouleverser l’organigramme lyonnais. Du moins, pas pour l’instant. "En ce qui concerne la prise de décisions, je pense que le président est plus sérieux que moi pour mener la barque de cette entreprise. Je pense qu'il est assez à l'aise avec ce niveau d'autonomie", a affirmé l’homme d’affaires américain lors de sa présentation.

Giuly retrouvera deux anciens Lyonnais

Récemment, c’est un garçon formé à l’OL dans les années 1990, Ludovic Giuly, qui est revenu pour occuper le poste d’entraîneur-adjoint en charge des attaquants. Remplaçant ainsi Hendrie Krüzen, qui quitte le Rhône pour retrouver la formation d'Heracles Almelo aux Pays-Bas, pendant que Bruno Cheyrou, conseiller technique et directeur de la cellule de recrutement, se voit confier un rôle plus proche du groupe professionnel de l'Olympique lyonnais.

Dans le Rhône, Giuly retrouvera les anciens Lyonnais Rémy Vercoutre, actuel entraîneur des gardiens, et Claudio Caçapa, au club depuis janvier 2016. Le quatrième adjoint de Bosz n’est autre que son compatriote Rob Maas, ami dans la vie et ancien partenaire de jeu lorsqu’ils évoluaient à Feyenoord. À ces quatre hommes s’ajoutent trois spécialistes de la vidéo. Les analystes Geoffrey Garcia et Anthony Michel sont accompagnés de Yannick Pothier, qui s’était longuement confié à Olympique-et-lyonnais.com en avril 2021. Le staff technique de Peter Bosz sera également épaulé par Vincent Ponsot, le directeur du football et homme de confiance de Jean-Michel Aulas.