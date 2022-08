De retour à l’OL cet été, Corentin Tolisso n’a pas caché qu’il souhaite se relancer en vue de la Coupe du monde 2022. Thierry Henry estime que le choix est réfléchi et logique.

Il ne compte que 28 sélections et pourtant il est l’un des hommes forts du groupe de Didier Deschamps. S’il n’a plus été appelé depuis juin 2021 et un nul contre le Portugal (2-2) lors de l’Euro 2020, Corentin Tolisso fait partie de ces joueurs sur lesquels le sélectionneur a presque une confiance aveugle. Ecarté des Bleus depuis un an à cause de ses blessures, le milieu de terrain veut rattraper le temps perdu malgré une concurrence accrue à son poste. Son retour à Lyon doit l’y aider. Enfin, il l’espère.

"L’Équipe de France ? Oui bien sûr, j'ai envie de revivre ces moments. Je sais par quoi cela passe : beaucoup de travail et de la régularité. Il faut que j'enchaîne les matchs, que je sois bon, a-t-il clamé au micro de Prime Video la semaine dernière. J'ai envie d'aller à la Coupe du Monde, re-soulever le trophée comme en 2018. Cela a été le plus beau moment de ma carrière, je veux le revivre."

Henry : "Retrouver un endroit qu'il connait bien, c'est judicieux"

Lors du Mondial 2018, Corentin Tolisso avait pris part à cinq des sept matchs même si souvent dans la peau d’un remplaçant. Qu’importe, entre mars 2017, date de ses débuts en sélection et juin 2021, il n’avait pas été absent qu’à 17 reprises du groupe France, souvent à cause de blessures. En faisant son retour à l’OL, le natif de Tarare veut se retaper un physique, un mental et retrouver les sommets. Un choix que valide Thierry Henry.

Le champion du monde 1998 qui intervient sur Prime Video estime que "c’est un bon retour pour le championnat de France. Tout le monde est en train de penser à la Coupe du Monde et tout le monde a voulu trouver un club où il pensait pouvoir jouer avec sécurité. Retourner aussi dans un endroit qu’il connait comme Lacazette, c’est judicieux." Les quatre prochains mois nous diront si Tolisso a fait le bon choix.