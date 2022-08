Deux semaines après l’ouverture du championnat au Parc OL, Romain Hamouma est revenu sur sa soirée compliquée avec Ajaccio contre l'OL. L’ancien Stéphanois a été pris en grippe par le public avant de se faire exclure.

Il a beau avoir revêtu le maillot d’Ajaccio, on n’efface pas une décennie dans le Forez en un claquement de doigts. Il y a deux semaines, le public du Parc OL s’est rappelé aux bons souvenirs de Romain Hamouma pour la première journée de Ligue 1. Passé par Saint-Etienne entre 2012 et 2022, l’attaquant est étiqueté stéphanois et certains supporters de l'OL n’ont pas manqué de lui rappeler durant les 45 minutes qu’il a passées sur la pelouse de Décines. Tout sauf une surprise pour l’ancien Caennais.

"Je m'attendais à être "bien accueilli" ! Il y a eu comme prévu quelques noms d'oiseaux venus des tribunes. J'avais envie de faire un bon match avec l'équipe. C'était pour nous, un gros déplacement. Il y a eu ensuite des faits de jeu, a déclaré Hamouma dans Corse-Matin. J'ai été expulsé de manière un peu sévère. Sans avoir été très méchant, j'ai pris deux cartons jaunes. J'ai trouvé ça excessif. Sur le comportement de l'équipe, j'ai été très content. Si on était resté à 11, on aurait pu accrocher le match nul."

S’étant pris le bec avec Alexandre Lacazette notamment, Romain Hamouma était sorti de son match et avait pris la direction des vestiaires suite à un rouge à la 45e minute. Absent lors de la dernière journée contre Lens, il fera son retour avec Ajaccio ce week-end contre Rennes.