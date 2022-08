OL : la réserve lance son championnat ce samedi à Fréjus

Après plus d’un mois de préparation et trois matchs amicaux, la réserve attaque ce samedi (18h) sa saison de National 2. Les hommes de Gueida Fofana se déplacent à Fréjus.

L’OL reste sur une décevante 10e place la saison dernière et compte bien faire mieux cette année. Après un dernier exercice compliqué avec notamment une pénurie de buts et de victoire pendant plus de trois mois, la réserve lyonnaise a l’ambition de faire mieux en 2022-2023. Le championnat de National 2 reprend ses droits ce samedi avec une première journée qui envoie les hommes de Gueïda Fofana du côté de Fréjus-Saint-Raphaël. Dans le sud de la France, les jeunes pousses lyonnaises espèrent lancer de la meilleure des façons leur saison après un été studieux dans la préparation mais mi-figue mi-raisin au niveau des résultats.

Si l’OL a pris le meilleur (1-0) sur Hauts Lyonnais la semaine dernière pour boucler sa pré-saison, les coéquipiers de Mohamed El Arouch s’étaient lourdement inclinés contre Rumilly Vallières (3-0) et avait concédé le nul (1-1) contre Vaulx-en-Velin au centre d’entraînement de Décines. L’optimisme est néanmoins de mise dans le club avec une réserve qui va compter sur les renforts de certains vainqueurs de la dernière Coupe Gambardella (Lagha, Sarr) ainsi qu'à l’arrivée du jeune Achraf Laaziri, en provenance du FUS Rabat, mais qui sera absent pour cette première pour un problème de visa.

Le groupe de l'OL : Bengui, Vita - Boueye, Sarr, Degorce , Augarreau, Bonnet ,Halifa, El Arouch, El Djebali, Iala, Bounaas, Dib, Lega, Lagha, Nsombi