OL - Troyes (4-1) : "On s'est remis en cause à la pause", explique Reine-Adélaïde

Après avoir balbutié son football une mi-temps durant contre Troyes vendredi (4-1), l'OL a fait plier son adversaire en 2e période. Reine-Adélaïde l'explique par une "remise en cause" de l'équipe à la pause.

Une nouvelle fois, l'OL a offert aux supporteurs et observateurs une prestation difficilement lisible contre Troyes vendredi (4-1). Atone voire inquiétant suite au but d'Alexandre Lacazette d'entrée de jeu, il a montré un tout autre visage au retour des vestiaires. "Nous n'étions pas contents de notre première mi-temps, le coach nous l'a aussi fait savoir, avoue Jeff-Reine-Adélaïde. Notre possession était assez stérile, et puis en seconde période, nous avons joué de manière plus tranchante et plus vers l'avant et cela a payé. On s'est remis en cause à la pause. Il y a beaucoup de cadres et d'expérience dans l'équipe pour se parler. Il faudra s'appuyer sur la 2e période pour continuer d'avancer."

Ce 2e succès consécutif de l'Olympique lyonnais cette saison lui permet de recoller au PSG, seule équipe à avoir remporté ses deux premières rencontres. "C'est très important de se situer en haut du classement. Nous sommes des compétiteurs et ce sont des matches à gagner. Il faut que ça continue comme ça semaine après semaine, martèle le milieu de terrain. On a du potentiel. Nous avons des joueurs expérimentés dans l'effectif et des éléments de qualité qui nous ont rejoints."

"Lacazette est un leader dans l'âme"

Sur cette dernière phrase, il évoque notamment Alexandre Lacazette, encore une fois buteur pour montrer la voie à ses coéquipiers. "Alexandre aime beaucoup parler, je pense que c'est comme cela qu'il se sent bien sur le terrain. C'est un leader dans l'âme. Il aime placer les joueurs donc il faut qu'il continue à nous aider et à nous partager son expérience issue de son passage à Arsenal, affirme Reine-Adélaïde. Il apporte des buts aussi, deux en deux matches déjà."

Enfin, l'ancien international Espoirs a apprécié faire son retour sur cette pelouse du Parc OL, lui qui avait manqué la 1re journée et le rendez-vous face à Ajaccio (2-1). "J'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver le stade, le public, c'est agréable. On a marqué des buts, il y a de l'ambiance, donc c'est une belle soirée", conclut-il dans un sourire.