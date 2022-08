OL - Troyes (4-1) : "Le potentiel est une chose, le montrer une autre", pointe Bosz

L’OL a signé une deuxième victoire en deux matchs face à Troyes (4-1). Malgré le succès, Peter Bosz n’était clairement pas satisfait du double visage montré par ses joueurs, vendredi soir.

Deux visages en deux mi-temps

"Après le premier but, je n’ai rien vu jusqu’à la 43e et une frappe repoussée de Lacazette. Que deux occasions, ce n’est pas normal. On était trop en retard dans le pressing, Troyes a eu trop le ballon pour relancer en première période. On n’était pas agressif parce qu’on était mal placé. On a fait tourner le ballon derrière sans regarder devant. C’était les mêmes joueurs et pourtant on a joué deux mi-temps différents. On était agressif, avec de l’envie durant le deuxième acte."

Tetê symbole de ce double visage

"Fantastique ? Non, juste bien. Il a marqué deux buts mais il peut faire beaucoup mieux. Pour un ailier, il y a deux qualités, marquer des buts et j’aime qu’il le fasse comme ce (vendredi) soir. Mais il faut faire des passes décisives aussi et sur ce point il n’était pas présent ce soir."

La première titularisation de Tolisso

"J’étais heureux qu’il commence et qu’il joue 60 minutes. Tous les joueurs ont fait des matchs amicaux et lui n’a joué que 25 minutes. C’était très important pour lui et il a besoin de rythme pour progresser. Je suis très content de ce que j’ai vu et sans problème."

Bosz : "On a été trop en retard"

Un discours musclé à la pause ?

"Avant le match, on a beaucoup parlé d’agressivité mais si tu es mal placé tu es en retard et tu as beau vouloir être agressif, tu seras toujours en retard de deux ou trois mètres. C’était surtout sur le côté droit avec Malo. Quand Troyes a renversé le jeu, on a décalé trop tard et Malo arrivait en retard. Ils étaient tous avec un bon état d’esprit avant le match mais quand tu es en retard…

Il ne faut pas continuer comme la première mi-temps. On a voulu corriger ça à la pause pour arriver dans le bon tempo et on a vu un changement et pas seulement avec les deux buts rapides. Dans la qualité du jeu dans les petits espaces, les occasions."

Satisfait du potentiel de l’effectif ?

"Le potentiel c’est une chose et le montrer sur le terrain, ça en est une autre. Je veux qu’on montre ça sur 90 minutes. Le potentiel, ça ne veut rien dire. Ne pas jouer pendant 15 jours a été un désavantage Je le dis depuis le début de la saison, on est plus stable, on a de la qualité dans le groupe même sur le banc. Seulement, faire fonctionner tous les joueurs ensemble c’est autre chose. J’ai confiance malgré tout quand je vois nos deux mi-temps."

Bosz : "Il faut des départs"

Des ambitions après ces deux victoires

"Avec le PSG, on est le seul club à avoir gagné deux fois et il faut attendre Lorient et notre ambition est de gagner tous les matchs."

Gusto intransférable ?

"Je pense que Malo ne va pas partir mais jusqu’à la fin du mercato, il peut y avoir des départs. Avec un match par semaine, c’est normal qu’il y a des départs. Il faut partir. Il y a pas mal de joueurs que je ne veux pas voir partir et si des joueurs partent, ce ne sera que deux ou trois joueurs."

Henrique solution à droite

"On a voulu donner à Henrique un peu de temps de jeu. Lui c’est un vrai arrière et pas qu’avec le pied gauche. A l’entraînement, on l’a fait jouer pour qu’il s’habitue surtout que Malo était malade durant la semaine. S’il ne peut pas jouer, c’est Henrique qui prendra sa place. Mais pour avoir un arrière droit, il faudra des départs autrement ce ne sera pas possible."