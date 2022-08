OL - Mercato : Rayan Cherki n’avait "aucune envie de partir"

Après des semaines de discussions, l’OL et Rayan Cherki sont enfin parvenus à un accord. Ayant prolongé pour une saison plus une en option, le jeune Lyonnais veut s’armer de patience dans le nouveau chapitre avec son club formateur.

Les raisons de la prolongation

"Il était important pour moi de prolonger dans mon club de coeur, dans le club de ma ville. Je n’ai pas fait ce que j’avais envie de faire jusqu’ici. L’avenir nous réservera de belles choses. Les discussions se sont faites très simplement et ont été efficaces."

De l’impatience après des débuts réussis à Nantes ?

"Oui et non parce qu’on sait que le monde pro est compliqué. Dans toute carrière, il y a des hauts et des bas et j’espère que ces bas me serviront plus tard. Il y a de l’impatience parce qu’on aime tous jouer, on a tous envie de gagner de prendre de plaisir avec ses coéquipiers. Tout n’a pas été bien réalisé de ma part mais toutes ces choses qui n’ont pas été bien faites m’ont servi."

Une envie de partir à un moment ?

"Je n’avais aucune envie de partir. La seule envie que j’avais était de retrouver le terrain après mes mois d’arrêt à cause de ma blessure c’est ce qui a fait que je suis resté. J’avais envie de jouer, de reprendre du plaisir. Je ne me suis pas focalisé sur la prolongation."

Cherki : "On a fixé un curseur avec le coach"

Les objectifs de la saison

"Je prends mon temps, je reviens de blessure, je pense que c’est important de ne plus faire les mêmes erreurs. La blessure m’a servi sur un plan mental et j’espère jouer un maximum pour pouvoir montrer que j’ai ma place à l’OL."

Sa relation avec Peter Bosz

"On échange tous les jours sur ce que je dois améliorer. On a mis un curseur tous les deux pour que je puisse grappiller le plus de temps de jeu et j’espère que ça fonctionnera le plus rapidement possible."

Libéré avec cette prolongation

"Comme je l’ai dit, je me concentre seulement sur le terrain, la famille fait le travail concernant tout ce qui se passe au niveau des négociations. Ma seule envie est de jouer au football et j’espère le faire le plus souvent possible."

Son entrée contre Troyes

"J’avais envie de démontrer ce (vendredi) soir que j’avais ma place dans le onze titulaire. Et comme je savais que je prolongeai, j’avais envie de marquer un but pour finir ma soirée en beauté."