OL - Troyes (4-1) : des Lyonnais toujours aux deux visages

Au vu de la domination lyonnaise en 2e période, le score reflète la réalité du match. Vendredi contre Troyes, l’OL a tout de même laissé apparaître une nouvelle fois sa fâcheuse habitude à afficher deux visages bien différents au cours d’une même partie. Cela interroge, même si comptablement le début de saison est parfait.

Et si l’expression docteur Jekyll et Mister Hyde avait été inventée pour l’Olympique lyonnais ? Ce n’est pas vrai bien sûr, mais à voir l’OL multiplier les prestations aux deux visages presque chaque week-end, on peut se poser la question. Contre Troyes vendredi (4-1), les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont livré un premier acte que le score final ne laissait pas refléter.

Outre l’offrande d’Adil Rami, généreux passeur décisif pour le capitaine rhodanien, les joueurs de Peter Bosz ont affiché les mêmes maux que la saison passée, à savoir peu de liants entre eux, des erreurs techniques, tactiques, un manque criant d’idées et surtout cette impression que n’importe quelle équipe pourrait se montrer dangereuse devant la cage lyonnaise. Ce qui n’a pas manqué puisque l’ESTAC a égalisé sur un penalty bêtement concédé par Nicolas Tagliafico.

Seulement deux occasions avant la pause

Un constat partagé par l’entraîneur néerlandais. "Après le premier but, je n’ai rien vu jusqu’à la 43e et une frappe repoussée de Lacazette. Seulement deux occasions, ce n’est pas normal. Nous étions trop en retard dans le pressing, Troyes a eu trop de ballons pour relancer en première période. On n’était pas agressif parce qu’on était mal placé. On a fait tourner le ballon derrière sans regarder devant, regrette Bosz. C’était les mêmes joueurs et pourtant, on a joué deux mi-temps différentes. On était agressifs, avec de l’envie durant le deuxième acte."

Mais, et c’est peut-être là où l’Olympique lyonnais peut s’estimer heureux et changé, il est revenu avec de meilleures intentions après la pause, de quoi plier la partie en deux minutes. “Nous n'étions pas contents de notre première mi-temps, le coach nous l'a aussi fait savoir, admet Jeff Reine-Adélaïde. Notre possession était assez stérile, et puis en seconde période, nous avons joué de manière plus tranchante et plus vers l'avant et cela a payé. On s'est remis en cause à la pause. Il y a beaucoup de cadres et d'expérience dans l'équipe pour se parler. Il faudra s'appuyer sur la 2e période pour continuer d'avancer."

S'appuyer sur la 2e période

En homme d’expérience, Tagliafico a lui aussi reconnu la contre-performance des siens durant le premier acte. Le défenseur argentin reste tout de même confiant et estime l’OL capable de ne plus reproduire cela, notamment avec de meilleurs automatismes au fil de l’exercice. "Non ce n'était pas très mauvais mais nous avons fait beaucoup d'erreurs tactiquement. Ce n'est pas le match le plus mûr que nous serons en mesure de réaliser. En deuxième mi-temps, je pense que nous étions plus agressifs et nous avons travaillé quelque chose sur le plan tactique, explique-t-il. On est sur la bonne voie, même si comme je l'ai dit, il y a des choses à corriger. Il faut continuer à travailler, mais l'important c'est de gagner au début jusqu'à ce qu'on s'installe et qu'on se connaisse."

Contre un adversaire largement à leur portée, les partenaires de Thiago Mendes ont malgré tout rendu une copie correcte, avec une deuxième partie de rencontre maîtrisée de bout en bout. Les décalages ont été trouvés, avec des latéraux bien plus entreprenants, un Lucas Paquetá en chef d'orchestre et un Tetê virevoltant. "Avant le match, on a beaucoup parlé d’agressivité, mais si tu es mal placé, tu es en retard et tu as beau vouloir être agressif, tu seras toujours en retard de deux ou trois mètres [...] Ils étaient tous avec un bon état d’esprit avant la rencontre mais quand tu es en retard… Il ne faut pas continuer comme en première mi-temps. On a voulu corriger ça à la pause pour arriver dans le bon tempo et on a vu un changement et pas seulement avec les deux buts rapides, note Peter Bosz. Dans la qualité du jeu dans les petits espaces, les occasions."

L'OL a les armes pour faire mieux et pendant 90 minutes

Après deux journées, l’OL talonne le Paris Saint-Germain, une place qu’il se doit de ne pas quitter trop souvent et de ne pas observer de trop loin. On sent que ce groupe a les armes pour réussir une performance complète et la répéter. Avec les entrées de Maxence Caqueret, Rayan Cherki ou encore Jeff Reine-Adélaïde, l’effectif est en plus assez profond et varié pour pallier aux problèmes posés par l’adversaire. Avec un Caqueret et un Corentin Tolisso à 100%, cela aidera sûrement les Lyonnais dans leur pressing, chose qui a manqué vendredi soir lors des 45 premières minutes. Nouvel aperçu dimanche prochain lors du déplacement à Reims.