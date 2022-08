OL - Troyes (4-1) : "Lyon a profité de nos largesses pour nous punir", note Irles

Suite à la défaite contre l'OL vendredi, l'entraîneur de Troyes, Bruno Irles, regrettait les largesses défensives de son équipe, et ce malgré une bonne première période.

Pour Troyes, le début de championnat ressemble à un long calvaire. Déjà battus par Montpellier (3-2) et Toulouse (0-3), les Troyens se sont inclinés sur la pelouse du Parc OL vendredi soir (4-1). A la hauteur pendant 45 minutes, ils ont ensuite complètement craqué au retour des vestiaires. "On fait une bonne première mi-temps mais deux entames catastrophiques à chaque période. Les regrets sont là. Ensuite, on a aussi fait face à une très bonne équipe de l'Olympique lyonnais qui est montée en puissance pendant le match et qui a profité de nos largesses pour nous punir", a concédé l'entraîneur de l'ESTAC Bruno Irles.

Outre les débuts de mi-temps, le coach a aussi regretté les errements défensifs de sa formation. "On craque sur des erreurs individuelles, pas collectivement [...] cela arrive. Le collectif a eu la force de répondre une première fois et pas la deuxième. On va retenir ce qu'on a montré lors du premier acte, on va s'appuyer sur sa pour la suite", a tenté de positiver le technicien.