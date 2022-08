OL - Mercato : Aulas évoque le possible recrutement d'un latéral droit

Suite au match contre Troyes (4-1), Peter Bosz a évoqué la possibilité d'un recrutement au poste de latéral droit. Jean-Michel Aulas lui a répondu, et pour l'instant, cela ne semble pas vraiment d'actualité.

Si l'OL est quantitativement (trop) armé pour la saison à quasiment chaque poste, ce n'est pas le cas concernant le latéral droit. Au 20 août, Malo Gusto est actuellement le seul élément de métier dans le groupe de Peter Bosz, même si d'autres peuvent éventuellement dépanner. Après le succès conte Troyes vendredi (4-1), le Néerlandais s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet.

"S’il (Gusto) ne peut pas jouer, c’est Henrique qui prendra sa place. Mais pour avoir un arrière droit, il faudra des départs autrement ce ne sera pas possible", a expliqué l'entraîneur lyonnais.

"On a des ressources", Jean-Michel Aulas

En marge de la conférence de presse de prolongation de Rayan Cherki, Jean-Michel Aulas a lui aussi évoqué le sujet. "On discute plusieurs fois par jour avec Vincent (Ponsot) et Bruno (Cheyrou). Pour le moment il n'y a rien d'acté (pour les ventes). S'il faut garder un certain nombre de joueurs pour aborder la période particulière de la Coupe du monde en novembre, on s'adaptera, a affirmé le président rhodanien. Le coach avait émis l'idée d'un arrière droit supplémentaire car il n'y a que Malo, mais vous avez vu que ce vendredi il y a un très bon latéral qui est entré après lui (Henrique). On a des ressources."